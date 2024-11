Helen Q: La moda inclusiva que celebra a todas las mujeres

CREDITO CARAS

En esta nota, tuvimos el privilegio de conversar con Magali Queral, la fundadora de Helen Q, una marca que ha revolucionado el concepto de moda inclusiva. A través de su visión y compromiso, Magali ha logrado crear una propuesta que celebra la diversidad de cuerpos, ofreciendo prendas para todas las mujeres, sin importar su forma o tamaño. En nuestra charla, descubrimos cómo la pasión por la moda y el deseo de hacer sentir especiales a todas las clientas se traducen en una oferta única y accesible para cada mujer.

1. ¿Qué inspiró a Helen Q a incorporar una variedad tan amplia de talles en sus colecciones, y qué impacto espera que esto tenga en sus clientas?

Inspiración para la variedad de talles y su impacto:

Helen Q siempre ha buscado crear prendas que no solo reflejen la feminidad y elegancia, sino que también abracen la diversidad de las mujeres que las usan. Incorporar una amplia gama de talles es una forma de demostrar que cada mujer, sin importar su forma o tamaño, merece sentirse especial y cómoda. Esperamos que esta oferta de talles amplíe nuestra comunidad de clientas y les brinde la confianza de que cada prenda fue creada pensando en ellas.

2. En un mercado que a veces limita las opciones de talles, ¿qué representa para Helen Q ser una marca inclusiva? ¿Cómo creen que esto contribuye al cambio en la industria de la moda?

Inclusividad en el mercado y su contribución al cambio:

Para Helen Q, ser inclusiva no es solo una elección de diseño, sino un compromiso con nuestras clientas. En un mercado que a menudo limita las opciones, queremos romper esos moldes y hacer que cada mujer se sienta valorada y representada. Creemos que este enfoque puede inspirar a otras marcas a adoptar una perspectiva más inclusiva, contribuyendo a un cambio positivo en la industria de la moda.

3. ¿Cómo considera que la inclusión de todos los cuerpos en sus diseños influye en la autopercepción y autoestima de sus clientas?

Influencia en la autopercepción y autoestima de las clientas:

La moda tiene un poder especial en cómo nos vemos a nosotras mismas, y queremos que cada clienta de Helen Q se sienta hermosa y segura. Al incluir todos los cuerpos en nuestros diseños, buscamos que las mujeres se vean reflejadas en cada prenda y que esto contribuya a una autopercepción positiva. Queremos que se sientan auténticas y orgullosas de su cuerpo al vestir Helen Q.

4. ¿Cuáles han sido las principales reacciones de las clientas al encontrar una oferta de talles tan diversa en Helen Q? ¿Alguna historia que recuerden especialmente?

Reacciones de las clientas y alguna historia especial:

Nuestras clientas han recibido con gran entusiasmo la diversidad de talles. Muchas veces, hemos recibido mensajes de mujeres que nos agradecen por hacerlas sentir incluidas, especialmente aquellas que suelen tener dificultades para encontrar prendas que les queden bien y que además reflejen su estilo.

Una vez, una clienta nos contó emocionada que por fin había encontrado en Helen Q un pantalón elegante de su talle, algo que llevaba tiempo buscando. Le parecía increíble que, siendo un emprendimiento nuevo, abarcáramos tantos talles sin diferencia de precio entre un XS y un XXL, mientras que muchas marcas grandes aún se limitan a pocas opciones. Su alegría nos recordó la importancia de hacer moda para todas, sin importar el cuerpo.

5. A nivel personal, ¿por qué es importante para usted que la moda sea inclusiva y accesible para mujeres de todas las formas y tamaños?

La inclusividad en la moda es esencial porque creo profundamente en el valor de cada mujer. La moda no debería crear barreras ni hacer sentir a nadie menos; debería ser una forma de expresión para todas. Recuerdo que, cuando era adolescente, solía tener problemas para encontrar pantalones de mi talle en las marcas de moda, y eso me hacía sentir excluida, como si no pudiera vestir igual que mis amigas. Esa experiencia me marcó y me enseñó lo importante que es no dejar a nadie fuera. Hoy quiero que cada mujer que elija Helen Q se sienta auténtica, especial y segura con lo que lleva puesto.

6. ¿Cuáles son los próximos pasos para Helen Q en el camino hacia una moda aún más inclusiva y representativa? ¿Algún objetivo o mensaje que le gustaría dejar a sus clientas?

Próximos pasos hacia una moda inclusiva y representativa:

En Helen Q, estamos comprometidos a seguir ampliando nuestra gama de talles y a escuchar las necesidades de cada mujer. Ahora, inspirados en la moda italiana, buscamos traer un toque juvenil y sofisticado a nuestras colecciones. Nuestro mensaje es simple: cada día es una oportunidad para celebrar quién eres y cómo te sientes. No guardes esa prenda para una ocasión especial; todos los días lo son. Queremos acompañarte en tu viaje hacia la autoconfianza y la expresión personal.

Instagram: @helenqdesign

Web: https://helenq.mitiendanube.com/