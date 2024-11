Shakira sorprendió a sus seguidores con una noticia emocionante: la cantante colombiana regalará su auto el próximo 6 de diciembre a través de un sorteo. No es un Ferrari ni un Twingo como anticipaba su canción a Gerard Piqué, sino que se trata de un vehículo Lamborghini de alta gama.

En su anuncio, la artista no solo reveló la fecha del sorteo, sino que también destacó cuáles serán los requisitos para poder ganar el auto. La fecha que dispuso para el sorteo es el 6 de diciembre, pero se podrá participar hasta el 29 de este mes. No se requiere ninguna compra para formar parte de esta convocatoria.

Cuáles son los requisitos para ganar el auto que sortea Shakira

"En este carro que he decidido regalar viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad", expresó Shakira en su cuenta de Instagram sobre la decisión de regalar el automóvil. Además, señaló que al momento que lo compró lo hizo como un autoregalo al momento de comenzar su etapa de soltería. "Pero descubrí que lo único que nos ayuda son los vínculos humanos", reflexionó.

“El carro, la ropa, las cosas materiales... no nos transforman; los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos. Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute como lo disfruté yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo”, cerró. Y luego realizó el anuncio sobre los requisitos.

“¡Lo prometido es deuda! ¡Confirmo! ¡Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame!”, expresó la cantante mostrándose en una publicación posando junto al auto que es de un modelo de lujo. Este promete ser un premio codiciado por muchos, se trata de un Lamborghini Urus en color morado. Un modelo exclusivo con detalles en el interior color verde lima de la histórica marca italiana de Bolonia. El auto se le entregará al afortunado fanático que gane el sorteo y cumpla con los siguientes requisitos.

1. Ser mayor de 18 años

La cantante declaró que el primer requisito que deberá cumplir el aspirante a ganar el sorteo será haber cumplido la mayoría de edad.

2. Completar el formulario en elcarrodeshakira.com

Shakira organizó una página web mediante la cual los interesados deberán llenar un formulario en donde se piden datos como la edad, género, mail y redes sociales.

3. Ser residente de Estados Unidos

Isabel “Shakira” Mebarak por desgracia no pudo incluir a sus fanáticos oriundos de Latinoamérica en este sorteo, ya que el principal requisito es residir en el país americano por una facilidad en cuanto a los trámites y la entrega del vehículo. Sin embargo, la reconocida cantante colombiana se mostró sumamente emocionada en traer esta oportunidad a sus fans por lo que pronto podría realizar un nuevo sorteo para sus admiradores latinos.

El ganador del sorteo se anunciará en vivo mediante el programa “Despierta América” el día viernes 6 de diciembre. La artista en el posteo dejó el claro que toda la información sobre el mecanismo en que se realizará el sorteo estará en su página web elcarrodeshakira.com allí se publicarán las novedades acerca de la nueva iniciativa que encabeza Shakira para regalar su Lamborghini.

C.G