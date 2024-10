CREDITO CARAS

María José Noguer, ¿cómo surgió Espacio para el Ser?

Espacio para el Ser nació hace poco más de un año, producto de una profunda crisis y transformación personal. Luego de años de experimentar un vacío profesional (me recibí de Psicóloga en la UBA) y de no sentirme plenamente realizada, incluso tras haber explorado diversas áreas de estudio, la vida me llevó a reevaluar mis prioridades. A pesar de ser madre de hijos pequeños, la maternidad a tiempo completo no me satisfacía del todo.

En medio de esa búsqueda, decidí estudiar Biosonica con cuencos de cuarzo, aunque había adquirido uno en 2017 sin darle uso previo.

Desde chica, siempre tuve una profunda vocación por ayudar a los demás, pero durante los últimos años estaba desconectada. Terapia de por medio fui reencontrándome con mi propósito y mi deseo de querer ayudar a las personas a sanar. El impulso final vino de una amiga diseñadora gráfica que, con su apoyo, canalizó la creación de Espacio para el Ser.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Espacio para el Ser integra todas mis experiencias y aprendizajes en un enfoque terapéutico que busca promover la sanación y la conexión con la esencia de cada individuo. Mi metodología principal se basa en la Terapia de Sonido, pero en cada sesión también incorporo elementos de astrología, numerología, cristales y mindfulness. Mi objetivo es guiar a las personas en sus procesos de transformación, ayudándolas a alinear su vida con su propósito, ya que creo firmemente que las enfermedades surgen cuando nos desconectamos de nuestra esencia.

¿Cómo proyectas Espacio para el Ser de cara al futuro?

Aspiro a que Espacio para el Ser continúe expandiéndose y llegue a más personas, brindándoles la oportunidad de experimentar los beneficios de la terapia de sonido y otras modalidades de sanación a niveles más profundos.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

No estoy segura de lo que me diferencia en términos absolutos, pero sé que mi forma de abordar cada sesión es única. Como psicóloga, aporto una perspectiva clínica enriquecida por 24 años de estudio en diversas disciplinas. Cada sesión es una experiencia singular, influenciada por mi formación y por las vivencias de quienes acuden a mí. Actualmente, estoy profundizando en neurociencias para comprender mejor los efectos de la terapia de sonido en la mente y el cerebro.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No haría nada diferente. Cada paso que tomé, cada experiencia vivida, ya sean positivas o desafiantes, me condujo hacia quien soy hoy. Soy la suma de todas mis vivencias, y hoy entiendo que cada situación ha sido fundamental en mi camino hacia la creación de Espacio para el Ser.

Datos de contacto:

Instagram: @majo.espacioparaelser

WhatsApp: +5491157003695

Mail: [email protected]