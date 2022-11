Esta es la razón por la que no logras lo que deseas

CREDITO CARAS

La mayoría de las personas tienen sueños que les gustaría cumplir, proyectos que quisieran concretar o metas que quisieran alcanzar. Sin embargo, no todos logran materializar esos sueños, proyectos o metas.

Esto puede deberse a varias razones. Lo más común sería creer que si no logramos lo que queremos es porque hay acciones que nos están faltando para poder lograr ese tan esperado resultado.

Muchas personas prueban reiteradamente diferentes acciones para conseguir su objetivo, decepcionándose una y otra vez por no poder lograrlo. Incluso puede llegar un punto en que la persona comience a creer que ese sueño no es para ella, resignándose y conformándose por no saber qué más hacer para lograrlo. Otros podrán pensar que ese resultado no depende de ellos, sino de factores externos fuera de su control.

¿Qué factores condicionan el logro de nuestros objetivos? Por supuesto que las acciones serán un factor clave. Sin embargo, detrás de las acciones siempre hay una persona con determinas maneras de percibir el mundo, con sus creencias, emociones y maneras de actuar determinadas.

Si el estado del ser de esa persona no está alineado con el resultado que desea, lo más probable es que ese resultado no se materialice. Estar alineado significa que sus pensamientos, emociones, su cuerpo y sus acciones sean coherentes y estén en sintonía con el resultado deseado.

Por ejemplo: María quería recibirse de contadora. Le quedaban sólo 2 materias desde hace más de 3 años. Por más que sabía perfectamente lo que tenía que hacer para recibirse, no lograba hacerlo. Se distraía con otras actividades, postergaba el presentarse a los exámenes, etc. Y el tiempo pasaba y no sabía qué hacer para poder enfocarse.

Decidió hacer un proceso de coaching, y cuando indagamos en su ser para ver qué le ocurría internamente, en un momento dijo “lo que pasa es que no merezco nada bueno”. Escucharse fue una revelación para ella. Y a partir de esa conciencia todo cambió. Se dio cuenta de que en realidad sentía que no merecía recibirse, por experiencias que había vivido en el pasado.

Por más que supiera lo que tenía que hacer, ese pensamiento estaba condicionando su vida y no le permitía avanzar. Sus pensamientos, sus emociones y sus acciones no estaban en coherencia con lo que quería. Poco a poco comenzó a permitirse sentirse merecedora, comenzó a cultivar el amor y la confianza en sí misma, y así pudo avanzar y dar los pasos que se había propuesto para lograr su objetivo.

María no era consciente de esa creencia limitante. Actuaba en automático. Así como María, el 95% de nuestro comportamiento es automático e inconsciente. A lo largo de la vida vamos viviendo experiencias y aprendizajes que condicionannuestros pensamientos, estados emocionales, decisiones y acciones.

Parte de nuestro trabajo en Coaching para la Conciencia es acompañar a las personas en un proceso de transformación personal, donde puedan ir expandiendo la conciencia de sí mismos y conectando con el enorme potencial que tienen.

Nuestros alumnos de la Formación en Coaching Ontológico trabajan intensamente en su ser durante casi 2 años. Es un antes y un después en la vida de cada uno de ellos. Primero trabajan en ellos mismos, y posteriormente aprenden a acompañar a otros en procesos de transformación y aprendizaje.

Ya están abiertas las inscripciones para la Formación en Coaching Ontológico 2023. Nos encanta creer que un nuevo mundo es posible. Es por eso que invitamos a todas aquellas personas que deseen hacer una transformación personal, y a su vez quieran hacer su aporte al mundo ejerciendo una profesión que genera gran impacto en la vida de las personas.

Lic. Pía Andújar

Master Coach Profesional

Directora de Coaching para la Conciencia

