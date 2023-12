Estudio de Danzas Macarena Pérez Cristóbal

CREDITO CARAS

Macarena Pérez Cristóbal, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Doy clases desde los 17 años y si bien no fue el sueño desde un principio, con el paso de los años fue creciendo ese amor y deseo de tener mi propio lugar en el que pueda con mi impronta compartir con las pequeñas que pasen por mis salones, el amor por la danza. El estudio nace en el año 2015, cuando decido dejar mi carrera como bailarina en el ballet de la provincia de Tucumán y volver a Salta para abrir un espacio, en el que el disfrute, el amor y el respeto sean el pilar fundamental de la enseñanza, así con el apoyo y la ayuda de mi compañero, mi familia y amigos, abrí las puertas.



¿Cuáles son los servicios que brindan a sus alumnos?

Actualmente tenemos clases de danza clásica a partir de los 3 años sin límite de edad, para todas las edades y todos los niveles. Si bien soy maestra de danzas clásicas y españolas, y a diario recibo muchas propuestas para sumar otras disciplinas, por el momento los tres salones están dedicados al ballet. Contamos también con algunos productos personalizados con nuestra marca como mochilas y accesorios para clases.



¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Siempre estoy soñando y proyectando cosas nuevas, el año que viene cumplimos diez años y quiero festejarlo a lo grande, sumar funciones, que nuestras bailarinas aman. A su vez, tengo propuestas para abrir sucursales inclusive fuera de Salta, pero es algo que analizo y pienso bastante, porque me gusta estar presente en cada detalle. Apuesto a continuar creciendo y capacitándome, sumar herramientas para continuar trasmitiendo con amor esta disciplina tan hermosa.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Amo lo que hago, abrí mi propio espacio luego de haber vivido varias experiencias, sabiendo y entendiendo lo que si quería para mis alumnas y lo que no, me gusta estar en cada detalle, la danza tenía mala fama, los tiempos cambiaron y la manera de educar también. Elijo trasmitir con amor y respeto, saber que la disciplina puede ser entendida e incorporada de ese modo. Me encanta que cada bailarina que pase por el estudio sepa que es especial y única. Atrás mío hay un equipo enorme y fundamental, que me acompaña cada día en cada idea y proyecto.

Datos de contacto

Av. Libertador 3054, barrio Grand Bourg, Salta

WhatsApp: 3874152229

Instagram: danzasmacarenaperezcristobal