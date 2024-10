Catalina Valdez Cavallero: “Cada trámite de ciudadanía es la oportunidad de ayudar a las personas a reconectar con sus raíces y abrir nuevas

CREDITO CARAS

Nunca me había puesto a pensar en tramitar mi ciudadanía europea hasta que conocí a Cata. Y lo escribo así, con total informalidad y con un dejo de extrema confianza, porque es el clima que ella logra después de unos pocos minutos de conversación. Catalina Valdez Cavallero (33) es de esas personas carismáticas por naturaleza, que cuando las conocés, las adorás. Algo casi mágico sucede, que no se puede explicar con palabras. Es ella y lo que irradia, una luminosidad de colores que llena el espacio de alegría. Y que contagia. Y que te atraviesa. Como especialista en 7 ciudadanías extranjeras, no es solo el profundo conocimiento que demuestra sobre el tema lo que impacta, sino el amor con el que habla de su trabajo. Cata es una apasionada, y por eso se vuelve la acompañante perfecta de tantas familias que van tras su propio sueño de nuevas oportunidades. Y, a la vez, escucharla te invita a hacer tu propio viaje. La primera vez que hablamos no pude evitar la emoción de pensar en mi propia familia hacia atrás en el árbol genealógico. Hablar con Cata te lleva hasta a imaginarte a esos jóvenes europeos que bajaron del barco sin nada en los bolsillos, pero tal vez llenos de esperanza de una vida mejor. Esos jóvenes que eran mis bisabuelos o tus abuelos, que hoy pueden darnos la posibilidad de vivir esa misma y renovada esperanza en su tierra.

Tres Lomas, un pueblo chico de la Provincia de Buenos Aires, pegadito a La Pampa, la vio nacer y crecer soñando con viajar y conocer otras culturas. Y vaya si lo logró: después de mudarse a La Plata para estudiar la Licenciatura en Relaciones Públicas, y luego a Buenos Aires para empezar su ejercicio profesional, en 2021 viajó a Europa para estudiar inglés en Malta. “Por esas vueltas de la vida terminé instalándome en Italia para tramitar mi ciudadanía italiana”, dice Catalina, quien siempre había sentido curiosidad sobre el tema de las ciudadanías, la extranjería y los visados, sin saber que ese terminaría siendo el mundo que la acercaría a sus primeros sueños de niña. Hoy, vive entre Italia y Argentina, ayudando a otras personas a gestionar sus ciudadanías extranjeras a través de su estudio, Universo Pasaporte.

Cata, ¿cómo llegaste a apasionarte por el universo de las ciudadanías?

Desde chica sentía una conexión fuerte con mi historia familiar, mi bisabuelo emigró de Italia a Argentina a los 16 años y eso me inspiró desde muy chica cuando una maestra en los primeros años de la escuela nos hizo hacer un trabajito sobre inmigración y empecé a descubrir todo.

Luego, cuando tramité mi propia ciudadanía italiana, descubrí lo importante y emocionante que es para la gente reconectar con sus raíces. Ahí supe que quería ayudar a otros a hacer lo mismo, me encanta poder acompañar a las familias en este camino y conectar con sus historias familiares.

¿En cuáles te especializás?

Cuando tuve claro que quería dedicarme a esto realicé la Diplomatura en Gestión de Ciudadanías Extranjeras y Visados, que incluye las ciudadanías italiana, española, francesa, alemana, portuguesa, croata y polaca. También visas de turismo, trabajo y estudio para Estados Unidos, Canadá y Australia.

Continúo especializándome, es un mundo enorme. Ahora, por ejemplo, estoy con un seminario sobre Nacionalidad Española y el Código Civil Español, e iniciando la Diplomatura en Genealogía; me gusta mucho lo que hago y me inspira a seguir estudiando.

En líneas generales, más allá de lo específico de cada caso, ¿qué requisitos son indispensables para poder tramitar una ciudadanía extranjera?

Lo principal es demostrar el vínculo con el antepasado extranjero. Depende del país que estemos tratando, pero generalmente se necesitan partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros documentos. Es un trabajo de investigación bastante grande para reconstruir la historia familiar cuando los datos son pocos, y cualquier información que tenga la familia ayuda.

¿Por qué crees que es importante contar con la ayuda de alguien especializado a la hora de tramitar la ciudadanía, en lugar de hacerlo por cuenta propia?

Muchas veces, la gente no sabe por dónde empezar, no tiene tiempo, o se pierde con tantos requisitos y papeleos. Contar con acompañamiento profesional es clave para evitar errores que puedan retrasar el trámite o, en el peor de los casos, llevar a una denegación. Fundamentalmente te asegura que todo el proceso sea más fácil, rápido y exitoso.

Imagino que te habrás encontrado con muchas historias, ya que la gente tiene que necesariamente reconstruir la historia de su familia para poder realizar los trámites. ¿Cómo sentís que repercute todo este proceso en lo emocional de cada persona y cada familia?

Es un proceso muy movilizador. Al buscar la ciudadanía de sus antepasados, las personas descubren cosas de su historia familiar que no sabían. Para muchos, es reconectar con su origen y eso genera emociones muy fuertes. Cada familia vive su propio viaje emocional mientras tramita la ciudadanía y ser parte de ello es muy emocionante para mí también.

¿Cuáles son los beneficios de obtener una ciudadanía europea?

Te permite vivir, trabajar y estudiar en cualquier país de la Unión Europea. Además, facilita el acceso a mejores oportunidades laborales, seguridad social y la posibilidad de viajar con menos restricciones a los demás países del mundo.

Obtener una ciudadanía europea significa realmente una inversión en el futuro de la persona y de su familia.

¿Cómo ayudas a las personas a tramitar su ciudadanía y cuál sentís que es tu diferencial?

Mi intención es acompañar de forma cercana y personalizada. Cada caso es único, y me tomo el tiempo de entender la historia familiar de cada cliente. Me gusta hacerlo fácil para ellos, cuidando cada detalle del proceso.

Pongo mucha dedicación y pasión en cada caso, porque sé que detrás de cada papel hay una historia y un deseo profundo.

¿Cuál es la devolución de la gente, cuando finalmente obtienen su ciudadanía?

La emoción es inmensa. Verlos cumplir su sueño y reconectar con sus raíces es algo muy gratificante. Recibo muchos mensajes de agradecimiento por ayudarlos a cerrar ese ciclo y abrir nuevas oportunidades para sus familias.

Por último, si tuvieras que expresar lo que significa para vos tu trabajo y la ayuda que brindas a tanta gente, ¿cómo lo definirías?

Para mí, mi trabajo es mucho más que un trámite. Es la oportunidad de ayudar a las personas a reconectar con sus raíces y abrir nuevas puertas en sus vidas. Cada vez que alguien consigue su ciudadanía, siento que estoy contribuyendo a que cumplan un sueño, a que se acerquen a su historia familiar y, a la vez, a que construyan un futuro con infinitas e ilimitadas oportunidades. Me llena de emoción poder ser parte de ese proceso.

¡Gracias Cata!

