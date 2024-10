Sarah Jessica Parker es una de las actrices más reconocidas de Hollywood; su papel en Sex and the City fue el que la llevó al estrellato. Pero, además de ser una estrella del cine y la televisión, es una amante innata de la moda, siempre explorando cada prenda que desea llevar. Ahora que las calles de Nueva York empiezan a cambiar de estación, a volverse más frías y ventosas, la actriz apareció con un sweater que evoca los años '80, creado por una diseñadora argentina, Fabiana Del Río. Esta última reveló algunos detalles sobre cómo fue confeccionar la prenda para la productora a @Paulinateje, una cuenta sobre tejidos y diseñadoras que llevan esta moda en lo más alto.

Sin dudas, la diseñadora y creadora de The Origin of all se mostró muy emocionada al confeccionarle una prenda a una de las actrices más reconocidas de Estados Unidos. "Este sweater fue comisionado por el estilista Dani Santiago que nos pidió específicamente el color más que nada y que le hagamos un diseño con volumen. Así que a partir de eso trabajé en un diseño inspirado en ella, analizando cómo se vestía, qué tipo de sweaters usaba", comenzó explicando Fabiana.

CaptionFabiana del Río, diseñadora argentina, reveló cómo fue hacerle un sweater Carrie a Sarah Jessica Parker: los detalles

"Le hicimos un sweater con un cuello abierto y bastante liviano pero voluminoso, porque tenía que tener esa esa impronta que fue pedida por por Dani Santiago su estilista. Lo que hicimos es agregarle un toque que nos pareció que iba a ir perfecto que es unas piedras en la parte de las mangas y fue bárbaro. Era un cambio rotundo entre la pieza tejida y el resultado final", siguió contando la diseñadora a @paulinateje.

Lo que llamó la atención de la diseñadora y de todo el público es que originalmente estaba diseñado para usarlo en la serie, pero a la actriz le gustó tanto el diseño que decidió modelarlo por las calles de Nueva York: "Le gustó un montón tanto que no solo lo va a usar en las escenas de la serie sino que salió a la calle con el sweater puesto. Estamos super contentos. Esto va a ser parte de nuestra colección de otoño invierno para el 2025. Nuestra marca de The origin of all, de lujo sustentable hecho en Argentina, tejido a mano. Le pusimos Carrie por su personaje". Luego se mostró muy contenta de dejar a Argentina en lo más alto con respecto a la moda.

Quién es Fabiana Del Río, la diseñadora del sweater Carrie que usó Sarah Jessica Parker​

Originalmente, la diseñadora estudió Publicidad y tuvo una agencia con su socio durante 30 años. "Para mí era todo, yo empecé de muy chica, a los 22 o 23 años. El mundo de la publicidad me enseñó a tejer mi propia marca, hoy puedo usar herramientas que generé para otros para mí. Hace ocho años acá las jóvenes no tejían tanto", explicó la publicista. "Mi primera inspiración fue la marca inglesa Wool and the gang con esas agujas gordas, en dos minutos te hacías un saco. Y dije ¡esto es lo mío! Empecé haciendo esos súper sacos, mandé a hacer agujas de tejer porque acá no había, empecé a hacer kits y a diseñar. Me di cuenta que tejer me daba satisfacción, me conectaba con mis abuelas", continuó.

"Sentía que los nervios, el estrés del trabajo duro de una agencia de publicidad, a medida que empezaba a tejer eso se diluía en mi, tejer me daba mucha paz y felicidad. Dar el salto no fue fácil, pero hay un dicho que dice “Si tenés miedo, hacélo con miedo”, fue un poco así. En mi agencia yo había empezado de cero, sin ayuda. Así que sentí yo puedo volverlo a hacer. Si sentís desde el corazón lo que querés hacer, lo vas a poder hacer. Hoy vivo de esto. Se puede. Me encanta el diseño, armar guías de tejido. Como buena publicista soy curiosa, y me inspiro en muchas cosas para crear. Una vez que dibujo el diseño empiezo a tejerlo y a escribirlo. Mis guías tienen muchos videos. Me gusta desafiarme. Yo vendo a todo el mundo, en distintos idiomas", finalizó Fabiana del Río dándole mucha inspiración a todas aquellas personas que quieran incursionar en la moda.

