Fabián Fontova: nuevo emprendedor y creador de Fontova Models Agency

Fabián Fontova comenzó con su agencia de modelaje en el mes de enero, empujado por una herencia familiar en el rubro de la moda. Recordando a su abuela Genoveva, una modista de gran prestigio por los años 50, decidió crear Fontova Models Agency.

“Comencé este nuevo camino recientemente, pero hace mucho tiempo que quería hacerlo. Desde niño juntaba los alfileres del piso de Pinotea con un gran imán y dibujaba con tiza amarilla en un papel madera como lo hacía mi abuela”, recuerda Fabián.

Siguiendo con su historia, Fontova destaca la gran inspiración por parte de la diseñadora de su familia. “Ella creaba los más hermosos vestidos de telas importadas, para señoras de la alta sociedad de Buenos Aires. Recuerdo que eran mujeres inglesas, francesas, alemanas y también veía probarles las prendas a modelos de la época”, cuenta el emprendedor que, una vez casado, comenzó a ver los desfiles junto a su pareja en la TV.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Arme una agencia muy distinta a las convencionales ya que hay modelos de ambos sexos, participan también desde bebés hasta adultos, flacos y no flacos y modelos de distintas razas. Además, le di un toque artístico y deportivo. Pueden ver en los books que hay fotos únicas, varios son actores y deportistas profesionales con varios talentos. Otros que estudian en la universidad, ya que no buscamos solo una cara bonita. Esta profesión la traigo en la sangre, vengo de familia de actores. Mi bisabuelo tenía una compañía de teatro en España, mi abuela Aurelia era actriz, mi viejo era actor, tengo primas y sobrinos actores.

¿Qué piensa sobre la moda?

Pienso que no debería perderse. Es lindo que las personas se vistan con buen gusto de acuerdo con sus usos y costumbres. Que puedan elegir prendas y accesorios de temporada para renovarse. Considero, además, que no necesariamente tiene que ser costosa, es cuestión de combinar colores que te hacen sentir bien. Solo Adán y Eva no usaban vestidos a la moda, jaja. Considero que la moda en Argentina está como olvidada, hay una tendencia a vestirse de manera diferente y sencilla. Busco que la gente vuelva a la moda de los años 80-90.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Las mejores para que sus productos lleguen a estar en el primer lugar del podio. Para ello contamos con una amplia variedad de modelos y los capacitamos todo el tiempo. Deseo que los empresarios inviertan más en publicidad ya que es relevante para aumentar las ventas. También que las agencias de publicidad contraten modelos para que los mismos no tengan que irse del país. Digo esto porque cada vez más hacen publicidades con dibujos animados dejando sin trabajo amuchas personas, no solo modelos, sino maquilladoras, cuaffers , fotógrafos, vestuaristas, diseñadores, costureras, asesores, asistentes, entre otros.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Nos proyectamos ofreciendo servicios de modelaje publicitario, desfiles, aparición en programas de TV y cine. También buscamos llegar a las grandes capitales como Milán, París, New York y el Distrito Federal de México. ¡Mi gran sueño llegar a producir eventos majestuosos!

Fabián Fontova - Más Información en: www.fontovamodelsagency.com - IG: @fontovamodelsagency - FB: fontovamodelsagency - Mail: info@fontovamodelsagency.com - Fotógrafo: @Ulisesb.ph