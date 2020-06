Federico Pérez: reinventarse en época de pandemia con eventos virtuales

Federico Pérez se encarga de la animación y conducción de eventos, tanto sociales como corporativos. Él emprendedor en época de cuarentena tuvo la idea de reinventarse y brindar un servicio virtual personalizado. “Cada fiesta virtual es particular, cada animación se adapta a las necesidades del cliente con una entrevista previa por Whatts App, para determinar los tipos de juegos y animación que busca en su fiesta virtual”, le comenta Federico a Caras.

El animador se encarga de realizar cumpleaños, cumpleaños de 15, casamientos, despedidas y todo tipo de eventos.

¿Como es el proceso de planificación para cada evento virtual?

Nos contactamos por medio de Whatts App para determinar día, horario, cantidad de dispositivos que se encontraran en el evento virtual, además de ofrecerle las diferentes alternativas con las que cuento.

¿Que busca en este tipo de eventos?

Que aunque nos encontremos en época de pandemia, y los eventos sociales no se puedan realizar, hacer que la fiesta virtual sea única y que el agasajado/a pueda disfrutar de manera divertida con todos sus seres queridos.

¿A quién esta apuntado este nuevo servicio?

A todos aquellos que quieran festejar en época de pandemia, ya sea desde niños hasta adultos, y si no tienen motivo de festejo, poder inventarlo para poder estar cerca de sus seres queridos de una manera divertida y única

¿Qué has aprendido en este tiempo?

Aprendí a manejar mucha tecnología para poder brindar un muy buen servicio virtual. Cuento con equipos de primera calidad.

¿Has organizado algún evento que quieran mencionar?

Nombrar algún evento sería egoísta de mi parte, ya que a todos los vivo con la misma intensidad y dedicación. Pero voy a destacar el Cumpleaños Virtual de Matías, quien vive en Avellaneda, y su Cumpleaños pudo compartirlo con familiares y amigos de Uruguay, Rosario, Santa Fe, Resistencia, Azul, etc, cosa que posiblemente no se hubiese concretado si no era virtualmente.

¿Cuál es la reacción de los clientes e invitados dentro de un evento virtual?

Hay reacciones de diferentes estilos como en un evento social. Pero la ventaja en este tipo de eventos virtuales es que aquel que tenga vergüenza puede jugar igual, ya que la mayoría de los juegos para responder deben escribir, lo que no genera incomodidad.

¿Qué tipo de juegos se realizan?

Se realizan juegos musicales, juegos de imágenes donde tienen que poner a prueba su inteligencia, y duelos donde compiten entre sí desde casa realizando juegos de movimiento.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtiene de su trabajo?

Poder que en este tiempo que nos toca vivir, llevar a las familias un poco de alegría y diversión, y que este día para el agasajado no sea pasado por alto ni olvidado, generando un festejo distinto y único.

¿Como se ve y se proyecta en el futuro?

Mi proyección a futuro es que a través de este trabajo virtual poder iniciarme en el mundo de la TV, en la conducción de un programa de entretenimientos.

¿Dónde podemos encontrar tus Eventos Virtuales?

Pueden encontrarme en cualquiera de mis redes sociales. En Instagram como @federicoperezoka, Fan Page de Facebook como Federico Pèrez, Youtube como Federico Pèrez. Y Twitter como @federicoperezo1