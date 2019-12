Fer Fex: el arte de hacer que un instante dure para siempre

La fotografía de eventos rompe actualmente los esquemas tradicionales y se distingue como un arte que reune diferentes piezas creativas en las que se retratan los mejores momentos, la espontaneidad y las emociones. A lo largo de Argentina podemos encontrar talentosos fotógrafos que logran captar, tan solo con un click, un instante que quedará congelado en una imagen de gran impacto. Hoy les presentamos a un destacado fotógrafo de bodas, residente en Mendoza y con su agenda abierta al mundo.

¿Cómo fueron tus primeros pasos y la evolución en el tiempo hasta llegar a ser quien sos hoy?

La fotografía impactó mi vida desde muy pequeño. Mi abuelo era fotógrafo aficionado y fanático de contar las historias detrás de cada imagen que nos mostraba. Por su parte, mi viejo llevaba a todas las salidas o vacaciones su cámara, muy codiciada por mi, pero a su vez intocable.

Por eso, cuando tenía alrededor de 10 años decidí hacer changas para juntar dinero hasta que logré comprarme mi primer cámara, analógica por supuesto, y así comenzó la fotografía para mi. Uno de mis principales entretenimientos era buscar que a través de una foto los objetos, personas o situaciones simples lucieran como algo fantástico.

De grande, empecé a trabajar con la productora de eventos que dirijo, desde hace ya 8 años, ofreciendo todos los servicios para el armado de bodas y quinces principalmente. Fue ahí donde sentí una fuerte seducción por llevar algo que tanto me apasiona, la fotografía, al mundo de los eventos.

Así que finalmente decidí comprar mi primer cámara profesional, estudiar y practicar muchísimo para lograr, año a año, ser mejor fotógrafo. Tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos, así como una responsabilidad gigantesca. En nosotros está la capacidad de captar los mejores momentos y asegurarnos que se conviertan en un hermoso recuerdo.

¿Cómo te inspiras con tus creaciones?

Para cada foto que tomo siempre me dejo llevar por el momento, creo que es súper importante conectar con los anfitriones y sus invitados, vincularse con ellos y ser parte de la fiesta.

¿Por que consideras que te eligen tus clientes?

Más que clientes muchos de ellos hoy en día ya son amigos. Con algunos hasta hemos compartido viajes, salidas, asados. Considero que el factor humano es muy importante, ya que no somos máquinas de sacar fotos, somos artistas. La toma de cada foto está empapada de sentimientos propios y ajenos.

Conocer a cada persona que se acerca para contratarme, para mi es crucial; es lo que me permite saber sobre sus gustos, su temperamento y hasta qué le incomoda o no. Además, conocernos los ayuda a vivir con mayor naturalidad la toma de fotos, sin tensiones y transitar un momento agradable y hasta divertido.

Eso lleva muchas veces a que el resultado sean fotos destacadas que de otra manera no se hubieran logrado. Ya no es un tipo desconocido disparando una cámara, es alguien de confianza que transita junto a ellos para hacer el mejor registro de su gran festejo.

¿Dónde te gustaría llegar o cual es tu sueño?

Mi sueño es poder trabajar siempre de lo que me gusta, disfrutar todo esto como lo vengo haciendo y trascender de Argentina para poder trabajar en otros países a la vez que los recorro y conozco. Me encanta viajar, sería genial poder conocer y pasear por otros lugares a raíz de mi trabajo como fotógrafo. Además me permitiría poder generar nuevas piezas creativas en lugares totalmente diferentes.

¿Qué te diferencia respecto a tus colegas?

Sin duda muchas cosas nos diferencian entre colegas. Todos tenemos personalidades y gustos diferentes. Eso condiciona mucho el estilo de fotografía que hacemos, las cosas que percibimos durante el trabajo y la manera en la que contamos las historias. La fotografía en mi vida va mucho más allá de un trabajo, es un arte que me hace sentir realizado.

Soy muy agradecido a Dios de poder hacer algo que me encanta y al mismo tiempo que me paguen por ello. Me considero un alma inquieta y es por eso que siempre me mantengo en movimiento para, una vez logrado el resultado querido, buscar más. Si un pintor hiciera siempre el mismo cuadro creo que se aburriría.

Lamentablemente en el rubro hay mucha guerra de egos, me canso de escuchar colegas hablando mal del trabajo del otro o comparándose. En lo personal, me parece que la mejor manera de crecer es capacitarse permanente y competir con uno mismo, es lo que nos ayudará a superarnos y obtener resultados diferentes. La fotografía es un hermoso camino a recorrer y nunca se terminan de aprender cosas nuevas.

