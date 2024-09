Findpet: La nueva forma de cuidar y proteger a quienes más amás

CREDITO CARAS

¿Qué es Findpet?

Findpet es mucho más que una aplicación; es una declaración de amor hacia tus compañeros de vida. Con nuestro QR de material reciclado y un DNI con QR exclusivo, cada perro y gato tiene una identidad única que lo acompañará toda su vida. Pero eso no es todo: Findpet se convierte en tu libreta sanitaria digital, donde podés guardar cada cita con el veterinario, y todos esos detalles importantes que hacen que tu relación con ellos sea especial.



¿Cómo es la contratación?

El registro en Findpet, así como el uso de todas sus funcionalidades es gratis. No tenes que pagar por mes nada.



Usar el ID único, como placa identificatoria, es tan sencillo como compartir un momento de cariño. Te registrás en la app, personalizás la identificación de tu perro o gato, y nosotros nos encargamos de enviar el QR y el DNI directamente a la puerta de tu casa, en cualquier rincón de Argentina. Así, siempre estarán protegidos y tendrás la tranquilidad de saber que están en buenas manos.



¿Por qué es tan importante tener Findpet?

Porque en Findpet creemos que el amor también se demuestra cuidando. Nuestro sistema no solo garantiza que tu perro o gato esté identificado de manera única, sino que también te ayuda a estar presente en cada detalle de su vida.



Además, al utilizar materiales reciclados, Findpet se compromete con un mundo mejor, donde cuidar tus animales también significa cuidar del planeta.



Con Findpet, estás tomando una decisión que va más allá de la tecnología; estás eligiendo proteger y cuidar con el corazón. Porque sabemos que harías cualquier cosa por quienes más amás, y nosotros estamos para ayudarte a hacerlo de la mejor manera posible.



Unite a Findpet y asegurate de que esos seres tan especiales en tu vida estén siempre protegidos, identificados y rodeados de todo el amor que merecen. ¡Descargá la app y empezá a cuidar de ellos como nunca antes!



Contactos para saber más:

@findpetoficial

https://findpetapp.com

whatsApp +54 9 11 3034-5656