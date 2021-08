Flor Bari Art: la artista plástica del momento

FLOR BARI es una artista plástica argentina que ha realizado diversas piezas destacadas tanto a nivel nacional e internacional. Con un estilo único, trabajos exclusivos y personalizados a pedido, ella busca que sus obras sean realmente impactantes con el fin de invitar a sus espectadores a vivenciar experiencias únicas.

“Realizó obras pop art utilizando diferentes tipos de materiales. Son piezas de arte, realizadas sobre diferentes soportes. Me defino como una “artista emergente” en la búsqueda de conectar y expresar al espectador el poder de crear todo lo que uno desea y creer en uno mismo, como meta colectiva, de poder cambiar el mundo en uno mejor, ser parte del cambio”, destaca Flor Bari.

Con respecto a su definición por el arte ella nos destaca que “es la vida misma y podemos encontrarlo en todas partes, ya que para mí es la energía creadora de cada uno”, afirma.

¿Qué diferenciales tenés como artista?

Me gusta utilizar materiales no convencionales, diferentes tipos de soportes como pueden ser desde un lienzo hasta mobiliario, con el concepto de pieza de arte. El hecho de vivir en otras partes del mundo y conocer nuevas ciudades diferentes me llevo a experimentar con otros tipos de materiales, creando mi propia impronta y así crecer como artista.

Flor, ¿Qué buscas transmitir a través de tus obras?

Me gusta transmitir buena energía, que cada pieza tenga su propia personalidad para poder generar en el espectador pensamientos positivos.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo y que se viene el futuro?

Lo que más satisfacción me da es el poder expresar mis sentimientos a través de lo que hago en el día día. Próximamente estaré presentando la “experiencia FLOR BARI” que consta de diversas instalaciones sensoriales, a su vez, estoy creando piezas exclusivas para la muestra pinta Miami llevada a cabo en diciembre en el marco de Miami art week.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.