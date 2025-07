Apuñalaron a Daniel Gómez Rinaldi: cómo sigue su estado de salud

Daniel Gómez Rinaldi sufrió un violento momento, antes de entrar a trabajar. En las últimas horas, se dio a conocer que fue apuñalado en medio de un violento asalto. La noticia generó preocupación en todos sus seguidores, quienes no dudaron en pronunciarse. Rápidamente, el periodista se comunicó con el programa Esta Mañana (Radio Rivadavia), y relató el suceso. De esta manera, contó cómo se encuentra de salud y cómo seguirá en estos días.

El violento momento de Daniel Gómez Rinaldi: lo apuñalaron

Daniel Gómez Rinaldi es uno de los periodistas más queridos de la radio y la televisión argentina. Él logró crear una comunidad de fanáticos que lo acompaña en todos sus programas. Sin embargo, en las últimas horas, provocó preocupación cuando se dio a conocer que fue apuñalado por un ladrón. El periodista, entre lágrimas y miedo, fue llevado a la guardia para que le revisaran las heridas, y muchos de sus seguidores reaccionaron conmocionados a la noticia.

Él utilizó un espacio en el programa Esta Mañana para contar un violento robo que sufrió, y terminó con una grave herida. Según relató en vivo, fue asaltado mientras estaba subiendo al colectivo 39, en Recoleta, para ir al ciclo periodístico, donde trabaja. En medio de la sorpresa, no dudó en seguir al ladrón para poder recuperar el celular que el hombre se había llevado. Sin embargo, las cosas terminaron peor de lo que esperaba.

“Me doy cuenta que se metió en el container de basura. Abro la puerta, lo veo, lo zamarreo y le digo que me devuelva el celular porque necesito trabajar. Sale despacio, pero saca un cuchillo tipo Tramontina. Me pega un puntazo en la pierna y después otro”, explicó el periodista. Al no poder moverse, gritó por ayuda y la policía fue a socorrerlo. En ese momento, le curaron las heridas y lo llevaron con el SAME para una revisión más profunda. Si bien él se encuentra sano y salvo, aseguró que su pierna aún le duele, y no pudo aguantar las lágrimas.

Ignacio Ortelli, quien se comunicó con él, hizo un fuerte descargo sobre la inseguridad y se compadeció de su colega, quién aún lloraba en el vivo. Daniel Gómez Rinaldi aseguró que estaba bien, pero que no pudo recuperar su herramienta de trabajo. Los usuarios de las redes sociales y los seguidores no tardaron en hacer viral la noticia y enviarle mensajes de fuerza al periodista, que aún se está recuperando de ese momento traumático que vivió.

