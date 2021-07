Francini Suarez: “la grafología cuenta con herramientas de análisis profundas y fiables”

Francini Suarez es una grafóloga nacional experta en Criminalística, Judicial, Empresarial y grafología infantil. Ella cuenta con una vasta experiencia de 16 años, donde pudo entender de forma única su profesión. Hoy la profesional nos cuenta más acerca de sus tareas que le han permitido posicionarse como una grafóloga de renombre. ¡No te lo pierdas!

“La grafología cuenta con herramienta de análisis únicas, profundas y fiables, y permite descubrir a las personas a través de algo tan simple como el grafismo (escritura y dibujos). Muchos elementos cotidianos que nosotros manejamos están íntimamente ligados con la Grafología, por ejemplo, los renglones simbolizan las reglas de adaptación social. Por eso los dibujos de los niños descienden cuando empiezan a tener concepción del renglón”, destaca Francini.

¿En qué áreas de la grafología te desempeñas actualmente?

Me he desarrollado en la rama empresarial. En ella fundé la primera consultora en la región integrada exclusivamente por grafólogos: Humangraf Srl. La diferencia fundamental de nuestros servicios es que para los test proyectivos (el árbol, bajo la lluvia, etc..) las personas se preparan, entran a Google y les indican como hacerlos para ser elegidos.

En cambio, yo ahora los desafío para que traten de hacer exactamente la letra de otra persona y van a ver que terminan haciendo la de Uds. La letra es el reflejo de la persona que escribe, si a tu letra le faltan partes, los grafólogos sabemos dónde está la carencia y, viendo otros rasgos, descubrimos el porqué. La gran mayoría de nuestros trabajos son de selección de personal, pero también cuando dos empresas se van a fusionar nos contratan para evaluar el grado de honestidad de los firmantes.

También me destaco en la rama de la Grafología Infantil ya que he sido perito de parte en casos de abuso sexual infantil. En ellos descubrí lo difícil que es trabajar en estos casos, uno descubre lo que nuestros niños sufren en primera persona. De ahí es que decidí iniciar, hace 10 años, la campaña “Abriendo los Ojos” en la cual doy todos los meses capacitaciones GRATIS sobre diferentes temas que dañan a nuestra sociedad:

análisis de dibujos de niños para descubrir signos de alerta (abuso, maltrato, bullying, dislexia, autismo)

(abuso, maltrato, bullying, dislexia, autismo) Depresión

Tendencias suicidas en adolescentes

Como detectar adicciones en la escritura

Tendencias agresivas y violentas

Y muchos mas

Se puede participar ingresando al siguiente link https://www.francinisuarez.com.ar/capacitaciones.html

¿En que otras áreas te destacas?

Me destaco también en la rama de la grafología Judicial realizando asesoramiento pericial para diferentes bufetes de abogados. Aquí evaluó a los clientes acusados para identificar rasgos criminales en su escritura.

Por último, realizo grafología de educación donde brindo diferentes cursos, capacitaciones y especializaciones grafológicas en FS CURSOS y en la U.B.A.

¿Qué les dirías a las personas que quieren jugársela por la grafología?

Como verán hay diferentes oportunidades de trabajar como grafólogos, muchas personas creen que, con la era digital, en donde casi todo el mundo ya no escribe, sino que manda audios, la grafología va quedando obsoleta.

En lo personal creo que es al revés ya que esta nueva realidad nos favoreció, dado que las personas no están acostumbradas a escribir y, cuando lo hacen, aparecen los rasgos de forma más espontánea y natural, proporcionándonos una herramienta fundamental para descubrir lo más profundo de las personas.

Cuando yo me recibí la Grafologia no era muy conocida la especialidad, solo en el área de RRHH. Todos mis conocidos me decían que estaba loca por haber invertido mi tiempo en una profesión así, y ¡mírenme ahora!

Yo vivo, disfruto y soy muy feliz dedicándome a lo que me apasiona, por esa razón siempre les digo a mis alumnos que, si vos sentís que tu camino es ese, ¡seguilo! Yo tarde en encontrar el mío.

Y, por último, me gustaría aclarar que la meta no tiene que ser obtener el título, sino ejercer. Cuando me recibí no contaba con el dinero para pagar mi título, por lo que, ahorrando con mucho esfuerzo, y siendo madre soltera, logré pagarlo un año después y eso no me desalentó porque mi meta siempre fue ser GRAFOLOGA.

Datos de contacto: Instagram: www.instagram.com/francinisuarezgrafologa // Mail: [email protected] - YouTube: www.youtube.com/francinisuarezgrafoga - Facebook: www.facebook.com/francinisuarezgrafologa