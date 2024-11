Francisco Tabárez: un llamado a los artistas para prevenir y liberarse del consumo de drogas

CREDITO CARAS

Renacer desde el arte, la prevención y la comunidad

Francisco, ¿cómo el consumo afecta la capacidad creativa de los artistas?

—El arte es puro, es conexión con uno mismo y con lo que nos rodea, pero las drogas terminan por apagar esa chispa. Al principio, uno puede sentir que las sustancias potencian la inspiración, pero lo que realmente hacen es nublar la autenticidad y la claridad. Te desconectan de tus emociones y de tu esencia, que es donde nace la verdadera creatividad. Prevenir el consumo o dar el paso para dejarlo es clave para no perder esa conexión tan genuina con lo que uno quiere expresar.

¿Qué les dirías a los artistas que sienten que están “jugando con fuego” pero todavía no llegan a sentirse dependientes?

—Primero, que no subestimen el peligro. El consumo ocasional muchas veces empieza como algo inofensivo, pero tiene un camino claro: te lleva a la dependencia emocional, creativa y física. Si sentís que empezaste a usar sustancias para “funcionar” o para desbloquearte, es el momento de frenar y reflexionar. Es mucho más fácil prevenir que salir de una dependencia instalada. Buscá ayuda, abrí el diálogo y apoyate en una comunidad que te ayude a sostener tu claridad y tu arte sin depender de nada externo.

En tu trabajo, mencionás herramientas como el grupo de WhatsApp y el Plan Limpio. ¿Cómo funcionan estas herramientas para quienes quieren prevenir el consumo o ya están buscando salir de él?

—Son herramientas pensadas para cualquiera que quiera evitar caer en el consumo o dejarlo atrás. En el grupo de WhatsApp compartimos ideas, experiencias y estrategias para mantenernos lejos de las sustancias, y lo mejor es que ahí entendés que no estás solo en esta lucha. El Plan Limpio, por su parte, es una guía práctica para estructurar tus días y tus decisiones, ya sea para prevenir o para sostener la sobriedad. Es como un mapa para vivir en el presente sin depender de nada externo.

¿Cuál es el rol de la comunidad en todo este proceso?

—Es crucial. Las drogas muchas veces te aíslan, te hacen sentir que nadie te entiende o que solo podés confiar en vos mismo. Pero es en la comunidad donde se encuentra el apoyo que necesitás para no perderte. Saber que hay otros con experiencias similares te da fuerza. No importa si estás en la etapa de prevención o en la de recuperación: estar rodeado de personas que comparten el mismo objetivo te sostiene. Es ese espacio donde volvés a conectar con tu esencia y te animás a seguir creciendo.

Mencionás el Trabajo Interino como un proceso clave en la recuperación. ¿Cómo puede ayudar también a quienes buscan prevenir?

—Es una herramienta para cualquier etapa. Las 16 etapas del Trabajo Interino no solo están diseñadas para dejar el consumo atrás, sino también para transformar tus pensamientos y emociones, de manera que no dependas de nada externo para sentirte pleno o inspirado. Muchos artistas que pasan por este proceso me dicen que vuelven a encontrar una fuente de creatividad mucho más auténtica, conectada con ellos mismos, y sin atajos.

Para quienes sienten que el consumo les está robando su pasión o ven que están en riesgo, ¿qué les dirías?

—Que no esperen a que sea demasiado tarde. Si ya sentís que las sustancias están ocupando un lugar importante en tu vida, aunque sea esporádico, ese es el momento de actuar. Podés seguir siendo el artista que querés ser, incluso mejor, sin depender de nada. El arte no necesita drogas, te necesita a vos, entero y auténtico.

Francisco, ¿hay algo más que quieras decirle a los artistas que están leyendo esto?

—Sí, que la vida sin drogas no solo es posible, es mucho mejor. No importa en qué etapa estés: prevenir, frenar o salir adelante siempre es una decisión que vale la pena. Tu mejor obra todavía no la creaste, y estoy seguro de que va a nacer desde un lugar puro y lleno de luz. Acá estamos para acompañarte en ese camino, paso a paso.

