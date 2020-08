Ganar salud bajando de peso

View this post on Instagram

Sos adulta y te salen granos? Te dijeron que era porque aun eras joven hormonalmente? Ja. No es normal tener acne, sabelo. . El acne solo interfiere en el orden natural de las cosas. Se supone que no debemos desarrollar acne, y si nos alimentamos correctamente, no lo tendremos. . Sabias que nuestros ancestros que no tenian una dieta occidentalizada, no tenian acne?. . Como hacer un grano en tres pasos? 1️⃣Prepara la inflamacion en tu cuerpo. Los tipos de grasas y carbs que comes, juegan un rol importante en el balance saludable entre inflamacion y salud. Quienes tienen acne, tienen un sistema inmune desbalanceado. . 2️⃣Tapa tus poros con celulas cutaneasl. Algunos alimentos "prenden" las hormonas que disparan la superproduccion de celulas. Estas, se acumulan alrededor del poro, se adhieren y lo tapan DEJANDO ATRAPADA A BACTERIA DAÑINA. . 3️⃣Produccion de sebo. Este es una sustancia grasosa que los poros saludables producen para suavizar e impermeabilizar la piel. Con acne, producis mucho y la piel se ve grasosa. . Como prevenirlo?. Adivina!!!!! . ✅EVITA LOS CARBS REFINADOS. Azucar, harinas, jugo de fruta, cereales. Promueven inflamacion, sobreproduccion de celulas cutaneas, aumentan tu nivel de androgenos (hormona masculina) y estos estimulan la segregacion de sebo. . ✅ABANDONA LOS LACTEOS. Elevan la insulina mas que una feta de pan. No es la lactosa -o sea, su azucar- sino una proteina en ella. Esta proteina se adhiere a un receptor que le dice al foliculo que se multiplique y segregue mas sebo. La caseina eleva la hormona que estimula la produccion de sebo, de androgenos y celulas cutaneas. . ✅BALANCEA TUS GRASAS. Omega 6 y omega 3 son componentes esenciales del sistema inmune. El 6 es el que primero promueve la respuesta inflamatoria ante infecciones o lastimaduras. EL 3, aparece cuando es tiempo de sanar. Si comes demas del 6, aumentaras tu inflamacion, por eso NO CONSUMAS ACEITES VEGETALES!!!. Los 3, estan en pescado graso, organos de animales etc. . Como con todo, antes de gastar $$$ en estetica, busca la causa raiz de tu acne. El granito....es solo un sintoma!