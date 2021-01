Gaudina: regresando a lo artesanal

Gaudina nació en el año 2018 de la mano de Florencia Aceto Santoro, arquitecta y diseñadora nacional que buscaba nuevos desafíos. Ella comenzó este proyecto dibujando y realizando bocetos de lo que luego serían sus diseños con el objetivo de ofrecer piezas de cuero únicas, atemporales y de manera 100% artesanal.

“Siempre fui muy manual e hice talleres de pintura, dibujo, acuarelas, mosaiquismo y cerámica, todo relacionado con el arte. De ahí nace Gaudina, que promueve y respeta el slow fashion, y se inspira en lo bohemio y lo vintage. Es para quien se sienta cómodo con productos de impronta artesanal que solo siguen la tendencia de quien lo lleva”, destaca Florencia.

El nombre de la marca surge de la admiración de la diseñadora por el arquitecto Antoni Gaudí. Por esa razón, muchos de los productos llevan nombres de otros arquitectos que la han inspirado en sus diseños.

“De a poco y con algunas piezas listas fui armando el Instagram. Desde ahí todo fluyó, aunque no resto importancia al arengue de familia y amigos, y al duro trabajo que dediqué para que hoy Gaudina esté creciendo y ya tenga tienda online”, afirma la creadora del espacio.

¿Qué piezas tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Se realizan piezas artesanales de cuero: carteras, sobres, muñequeras, mates personalizados y cuadernos bordados, todos realizados con inspiración étnica, boho y vintage, algo que amo desde chica.

Algunas se hacen pedido, y es aquí el momento en que el cliente elige color del cuero, medida de la muñequera, nombre para grabar en el mate, etc. Otras veces piden el producto de la foto tal cual lo encuentran en la tienda.

El cliente que nos sigue es aquel que prefiere el trabajo realizado a mano y valora sus tiempos de producción, que quiere lucir un producto distinto y único (al ser artesanal no hay dos piezas exactamente iguales), y que sea duradero. Pero sobre todo aquel que encuentra belleza en lo imperfecto y natural del cuero, que se muestra tal cual es.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Definitivamente Gaudina se distingue por volver a lo artesanal. Esto se deba a que el proceso de creación lo es de principio a fin, sin más que mis herramientas (muchas heredadas) y, que por ser manual, respeto los tiempos de cada etapa, sin acelerarlos, ni andar corriendo detrás de plazos incumplibles.

Otro diferencial, son sus piezas atemporales que no siguen una tendencia ni moda del momento. Si tenés una Gaudina la vas a poder usar muchos años, y cuanto más paso del tiempo y vida lleve reflejada en sus marcas y en su desgaste, ¡más gracia tiene esa pieza!

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Este proyecto surgió como necesidad de probar nuevos materiales y técnicas, y no lo siento como un trabajo (aunque el compromiso es 100%), sino como la materialización de mis ganas de crear. Me hace feliz compartir el proceso en redes, los bocetos que hago y el detrás de escena, así como todo lo que me inspira (arquitectura, naturaleza y el Street art del barrio).

Pero, sin dudas, lo más satisfactorio es recibir mensajes con hermosa energía que envían los clientes cuando llega el producto. Son un empuje para seguir creando y volcando todo ese amor en piezas futuras.

¿Como se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Veo al universo Gaudina creciendo en su estructura y volumen de trabajo, aunque no voy a apurar los tiempos; siento que con esmero y dedicación eso llegará solo y en el momento indicado. Espero seguir animándome a cosas nuevas para incorporar nuevos productos, mientras no pierda eso, todo lo que venga será positivo…

Datos de contacto: Tienda online: www.gaudina.com.ar - IG: gaudina.byfas - Mail: gaudina.byfas@gmail.com