Gimena Barreiro: sex coach

¿Cómo decidió ejercer su profesión?

Me recibí de Productora de Eventos en la Universidad de Palermo mientras me capacitaba como asesora de Imagen. Luego buscando mi crecimiento personal comencé en el mundo del del coaching. Como coach recibía muchas consultas relacionadas a bloqueos, miedos e insatisfacción sexual y entendí que no era casualidad. Personalmente yo tenía una vida sexual normal, aunque intuía que había algo más y me preguntaba: ¿Eso es todo? Así empezó mi búsqueda por el mundo de la sexualidad y viajé a Madrid a capacitarme como sex coach. Desde ese momento me he dedicado de lleno a buscar primero mi verdadera esencia a través del sexo consciente para así poder acompañar a las personas a vivir una sexualidad plena, responsable y feliz.

¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?

En mi profesión es fundamental empatizar y tener en cuenta el lado humano de las personas y eso es algo que las mujeres tenemos más desarrollado. La empatía y la intuición son características que nos diferencian. La primera nos permite aprender a escuchar y respetar las opiniones ajenas generando en los demás una actitud positiva y abierta, y la segunda está en nuestra naturaleza, lo que nos permite “ver” aspectos a trabajar de manera más efectiva.

¿Cuál fue su mayor éxito?

Capacitarme, aceptarme, valorarme, crecer en lo personal y profesional, avanzar independientemente del resultado soltando expectativas. El éxito lo encuentro cuando veo a las personas tomando las riendas de su vida dejando de ser victimas para pasar a ser protagonistas. En cuanto a lo personal, mi familia es mi mayor éxito, ellos me acompañan y me alientan a ser mejor cada día.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Hace un par de años tuve la posibilidad de hacer una gira por Latinoamérica y el miedo me paralizó. Me llené de compromisos locales para no viajar. Gracias a esto aprendí que la única forma de avanzar es estar dispuesta a equivocarme. Y aquí estoy ahora, aceptando todos los desafíos que se presentan. ¿Ya no tengo miedo? Sí, pero hoy no me paraliza.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación cumple un rol fundamental para poder llegar a las personas que necesitan este tipo de acompañamiento. Soy muy cuidadosa con lo que comparto en las redes sociales, busco calidad antes que cantidad y por sobre todo, dejar el mensaje lo más claro posible, sin vueltas ni titubeos y entonces así determino al sexo como algo espontáneo, abierto… dejar de juzgarlo como algo prohibido para motivar su fluidez natural.

