Calidad Premium en productos de cuero, resaltando la tradición y el savoir-faire transmitido de generación en generación. GRANGE fusiona la elegancia con la durabilidad, ofreciendo diseños únicos que reflejan la rica herencia del cuero argentino. Sus carteras, zapatos, botas y zapatillas son confeccionados artesanalmente con materiales Premium. Esta marca es un ejemplo de talento argentino de exportación. Ya se encuentran presentes en Paris y en Madrid.

¿Cómo definirías el estilo Grange?

Definir el estilo de nuestra marca es contar un poco mi historia. Mi nombre es Silvo Volontìn Grange… Grange es el apellido de mi madre y el logo (compuesto por cuatro letras G), simboliza cuatro generaciones de mujeres GRANGE, su herencia y la fortaleza femenina, su libertad y su amor por el arte y la creación. Es sinónimo de elegancia y modernidad, fuerza y continuidad. La coherencia visual y la narrativa detrás de la marca son clave para transmitir el legado recibido.

¿Que tenes en cuenta cuando diseñas?

Nuestro diseño es distinto y disruptivo, considero la combinación de elementos únicos, formas innovadoras, detalles artesanales, colores vibrantes o contrastantes y funcionalidad fuera de lo común. Es importante pero no definitorio para mí seguir las tendencias del mercado, me aseguro de que la calidad del cuero y la confección sean destacadas para ofrecer un producto atractivo, sofisticado y duradero.



¿Cómo es emprender con una marca propia?

Es desafiante pero gratificante. Junto a mi socia, Marcela Cerqueira García, debemos considerar la burocracia, la competencia y las fluctuaciones económicas. Sin embargo, la creatividad y la conexión con nuestro público objetivo es la clave para el éxito. Investigamos el mercado, encontramos un nicho que no estaba cubierto, nos mantenemos actualizadas y tratamos de maximizar nuestras oportunidades.



¿Cómo seleccionan sus materiales y colores?

Primero considero la funcionalidad y el estilo que deseo. Luego opto por materiales Premium, duraderos y estéticamente atractivos. Experimento con combinaciones para lograr un diseño único. Trabajo con los mejores proveedores argentinos. La calidad lo es todo. |



¿Cómo llegaste a producir para otros países?

Para expandir la venta de productos de cuero argentino en otros países como Francia y España, es crucial enfocarse en la calidad y la artesanía distintiva del cuero argentino. Destacar la durabilidad, la textura suave y la elegancia de los productos. Establecer contactos, el “boca a boca” tan importante y los amigos que están dispuestos a colaborar con nosotros. Soy una agradecida a la vida. Se nos han abierto muchos caminos.

¿Cuál va ser su próximo paso?

Estamos trabajando en posicionar nuestra marca tanto en Argentina como en otros lugares, estableciendo contactos para tener una presencia efectiva que no solo nos permita la entrada sino la permanencia en esos mercados. Para lograrlo tenemos un plan de negocio que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos a través de acciones claras y concretas.

Por otro lado, vamos a ampliar nuestra propuesta de productos, siempre manteniendo los valores de la marca.

Invitamos a que descubran la autenticidad y el estilo de nuestra colección, diseñada para aquellos que valoran el trabajo realizado por manos argentinas de una manera excepcional.

IG: GRANGETM

Tienda online: www.grange.com.ar

Email: [email protected]