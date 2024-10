Guadalupe García Carrera

CREDITO CARAS

Guadalupe, ¿cómo te definís?

Soy una oveja negra que vivió situaciones desafiantes (abusos, violencia, y tratamientos psiquiátricos). En una noche oscura del alma, me cansé de estar mal y logré cambiar mi vida.

¿Cómo lograste cambiar tu vida?

Cambiando mis pensamientos, emociones y acciones. Me rendí ante Dios, (o como quieras llamarlo) dispuesta a hacer lo que fuese para salir del pozo. Días después, encontré una charla de Ho'oponopono en YouTube. Al principio, me resistí porque parecía ridículo, pero una vocecita en mi cabeza me recordó mi compromiso. Aunque me costó, perseveré.

¿Cómo lo aplicaste?

Como locutora, soy obsesiva con el sonido, y no encontraba algo que me gustara. Nunca había logrado meditar debido a mi ansiedad, así que decidí hacer mis propias meditaciones. Me resultaba difícil repetir los mantras y afirmaciones, así que los escuchaba mientras dormía. Al poco tiempo, mi vida comenzó a cambiar.

¿Así nació tu canal de YouTube?

Sí, mis amigas notaron mi cambio y me preguntaron qué hacía. Les mandé los audios, y me animaron a publicarlos. Al principio, me daba vergüenza, pero un día me atreví. Me imaginé lanzando un mensaje en una botella al mar, soltando el resultado. Y lo más lindo es que sigue siendo así, comparto sólo lo que me hace bien.

¿De qué manera querés ayudar?

Con el ejemplo, mostrando la autenticidad de los procesos. No siempre estamos arriba, nos perdemos y nos encontramos, pero lo importante es seguir intentando y estar en paz con el camino.

¿Qué lograste manifestar?

Pasé de tener muchas deudas a vivir tranquila, de pesar 120 kilos con problemas pre diabetes a estar en un peso saludable sin dolencias, de relaciones tóxicas a una pareja sana y consciente. Pero lo más importante es que pasé de odiarme a amarme, y de ser víctima a ser creadora de una realidad distinta y feliz.

¿Qué querés seguir manifestando?

Internamente, quiero seguir conociéndome, vaciarme de las trampas del ego, confiar más en mí y facilitar cada día más los procesos. Y externamente, quiero llevar luz al mundo, para que todos recuerden quiénes son, cuánto importan y merecen vivir la vida que sueñan.

Datos de contacto:

Instagram: @guadalupegarciacarrera

Canal de Youtube: Yo soy el YO SOY