Hernán Drago: “Muchas veces la vida es creer o reventar y yo no reviento, yo creo”

Sus apariciones como modelo, conductor y panelista le han dado a Hernán Drago un rol protagónico en las pantallas de los argentinos. Luego de sus participaciones especiales en “Bienvenido a Bordo”, él se encuentra encarando nuevos proyectos personales, los que nos detalla en esta nota, sumado a la presentación de “Ellas” su nuevo perfume femenino que es furor en la actualidad.

“Me considero un agradecido a la vida, que me ha regalado el cariño de miles de personas durante un momento tan difícil como ha sido la pandemia. Me suelen parar en la calle niños, adultos y abuelos para darme su afecto a través de palabras, regalos y detalles, ¡realmente es una locura!”, nos cuenta Hernán sobre el ascenso de su carrera y reafirma convencido que “muchas veces la vida es creer o reventar y yo no reviento, yo creo”.

Estas presentando “Ellas”, ¿en que te inspiraste para crear este perfume?

Esta fragancia femenina me tiene totalmente enamorado. La idea nació hace un tiempo por pedido de las mujeres que, luego de lanzar “Simple”, mi perfume para los hombres, alzaron la voz para tener un perfume para “Ellas”. Muchas compraban el perfume masculino para regalárselo a sus hombres cercanos. Por esa razón no dudamos en darles una fragancia de calidad para que también disfruten. Este proyecto es personal y realmente me entusiasma. Lo encaramos junto con un socio que está dentro del rubro de la perfumería y hemos conformado un hermoso equipo de trabajo que ha hecho posible realizar estas fragancias únicas.

Hablas de equipo de trabajo, ¿quiénes te han ayudado a posicionar los perfumes?

Para mí es fundamental contar buena gente alrededor y, en mi caso, tengo la suerte de tener cerca un grupo con una gran calidad humana y profesional. La gente de Distriwil nos brindó su apoyo en la comercialización del producto, y coincidimos claramente en nuestros valores, estándares y pilares que son la responsabilidad, la seriedad y el trabajo con insumos de calidad internacional. Al ser algo propio, quiero que la gente relacione a Hernán Drago y Distriwil con productos de vanguardia. Sin dudas, hemos creado un producto que me identifica totalmente.

Hablabas del poder que tiene creer, ¿qué pasa por tu cabeza cuando recibís tantas muestras de afecto?

¡Uf! Yo CREO que no existen las palabras para describirlo. Las cosas suceden y realmente disfruto mucho de este momento. Antes quizás si buscaba una explicación, pero hoy me encargo de devolverle a las personas todo ese afecto que me dan, ya sea con una foto, un saludo o un abrazo. Muchas veces me dicen: “no cambies nunca” y yo sé realmente la clase de persona que soy. Hoy, valoro y agradezco todo lo que la vida y la gente me da.

Hernán, ¿sentís que hay cosas que te que dan pendientes?

A nivel laboral me gusta trabajar despacito y sin parar. No voy a fondo. Voy tranquilo porque quiero llegar lejos y dejo también que la vida me sorprenda. Tengo muy en claro quien soy y para donde tengo que ir, por esa razón entiendo que mi trabajo es mi vocación, pero quiero darme lugar a disfrutar de la vida y ser feliz. Se elegir las oportunidades, como también el decir que no. Como fiel amante de la naturaleza me gusta pensar que la vida es como un río que va acercando cosas y uno elije que tomar o que dejar ir.

Conseguí las fragancias en www.distriwil.com