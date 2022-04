Iris: Aceite de cannabis

CREDITO CARAS

¿Cómo iniciaste este emprendimiento?

El aceite medicinal de cannabis fue mi salvación. Hace unos años atrás experimenté lo que era el famoso ataque de pánico, lo veía siempre desde afuera y no le daba la importancia que merecía, hasta que llegó el día que lo experimenté. Fueron muchas sensaciones juntas, se me cerró la garganta, sentí taquicardia, dolor de pecho, angustia y llanto de manera inexplicable. Pensé que me moría con tan solo 25 años.

En el 2020 me encontraba trabajando en la misma empresa de aquellos tiempos, en un contexto de pandemia donde conseguir un nuevo trabajo era casi imposible, me llegó el rumor que sería despedida, no tardaron los síntomas en presentarse. Comencé a contactarme con amigos, conocidos y familia para ponerlos al tanto, y que de surgir alguna oportunidad laboral, me tuvieran en cuenta. En algunos casos mencioné que me sentía mal, que la ansiedad me estaba ganando, y gracias a unas amigas, conocí el aceite de cannabis DE LA TIERRA BIENESTAR®, ellas me recomendaron este aceite que para la ansiedad me iba ayudar muchísimo. Fue así como comencé el tratamiento en agosto del 2020, mi ansiedad disminuyó, pese a tanta incertidumbre de mi situación laboral, gracias al aceite llevé un proceso totalmente consciente y lo vi como una oportunidad de venta, siendo que me apasiona compartir lo que a mí me hace bien.

¿Qué características tiene el aceite medicinal de cannabis?

Los productos DE LA TIERRA BIENESTAR® se destacan porque atrás de ellos hay una producción consciente y cuidada en cada partida. Los pacientes tienen un seguimiento personalizado ya que nos interesa la evolución de cada uno y buscamos la dosis que se adapte a cada organismo. Además, hay un equipo médico, en el cual si el paciente así lo requiere puede tener una consulta.

El aceite medicinal de cannabis, es una excelente opción a la hora de elegir una terapia alternativa. Son muchos beneficios en un solo producto, puedo mencionar los principales en cuanto a mi experiencia de demanda.

Trastorno de ansiedad: el CBD es uno de los principales componentes de la planta de marihuana, tiene propiedades ansiolíticas ya que activa los receptores de serotonina, impulsando un estado de ánimo positivo y un efecto ansiolítico y relajante. Excelente reparador del sueño.

Analgésico y antiinflamatorio: el CBD puede utilizarse como analgésico y antiinflamatorio debido a que actúa modulando el umbral del dolor a través del sistema endocannabinoide. Lo hace reduciendo la cantidad de moléculas inflamatorias que se dirigen a la zona afectada, mitigando así la inflamación y haciendo más llevadera una lesión.

Como dice un proverbio latino, “la medicina cura, la naturaleza sana”.

