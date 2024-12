Javier Gorosito: Arte que perdura, piezas únicas que conectan tradición y modernidad

CREDITO CARAS

Javier, ¿cómo comenzó tu relación con los metales y las sogas?

Mi historia con los metales comenzó en mi adolescencia. En ese tiempo conocí a un Artesano que me enseñó las técnicas básicas. Desde entonces continúe de forma autodidacta durante años. Más adelante tome clases de Soguería con Luis Martinez en San Antonio de Areco y posteriormente en Rosario me formé con Dante Conti, mi maestro de platería criolla.

Cada experiencia fue un intercambio de saberes que no solo me enriqueció intelectualmente sino también emocionalmente.

¿Cómo definirías tu estilo y enfoque al trabajar con estos materiales?

Mi labor se basa en una mixtura única entre tradición e innovación.

Exploro constantemente nuevas técnicas y formas sin olvidar la importancia de las tradiciones.

Me esfuerzo en crear piezas únicas, atemporales, heredables, personalizadas. Combino Platería Criolla, Civil, Joyería, Soguería, y más recientemente Arte, bidimensional y escultura con metales y cuero como protagonistas.

¿Qué creés que hace especiales tus piezas frente a otras opciones en el mercado?

El cuidado que pongo en cada detalle, desde la elección de los materiales, hasta el trato con cada cliente es fundamental.

Cada pieza cuenta con una historia y está diseñada para un público que valora lo hecho a mano, lo único y de alta calidad.

Esa conexión emocional es lo que realmente diferencia mi labor.

¿Qué es lo que más te inspira en este camino?

Mi mayor inspiración viene del camino recorrido: lo que he aprendido, las obras realizadas y las personas que me han acompañado en este proceso.

Todo esto me proyecta hacia el futuro y me motiva a seguir creciendo, explorando y creando. Que cada pieza es un reflejo de mi pasión, conocimiento y tradición. No son solo objetos, son obras únicas que conectan con el alma.

Elegir Artesanías es elegir historia y emociones y un profundo respeto por el Arte y la Cultura. Continuar innovando sin perder mis raíces.

Quiero seguir expandiendo mi alcancé tanto en el ámbito nacional como internacional y llevar el Arte Artesanía a más personas. Cada paso en este camino es una oportunidad para aprender y crecer.

Datos de contacto:

Instagram: JGorfebreriasogueria

Facebook: Javier Gorosito

WhatsApp: 5492477611307

Agradecimientos:

Editorial Perfil, Caras tv, Eliana Ramirez.