Julieta Irale

Julieta, ¿cómo fueron los inicios en el mundo de la moda?

Desde que tengo memoria, la moda ha sido una parte esencial de mi vida. Siempre me ha fascinado vestirme bien, crear looks para los demás y todo lo relacionado con este maravilloso mundo.

Al terminar la secundaria, me encontré debatiendo qué carrera seguir. El diseño y la moda siempre estuvieron presentes en mi mente, pero la idea de lanzarme a ese mundo me asustaba, ya que no es un ámbito sencillo. Por ello, inicialmente decidí estudiar una carrera relacionada con la salud, lo que sorprende a muchos cuando lo cuento. Cursé tres años antes de darme cuenta de que lo que realmente deseaba era seguir mi pasión. Fue entonces cuando comencé a estudiar Asesoría de Imagen, y más tarde, Diseño de Indumentaria. Afortunadamente, mi familia siempre me apoyó en cada decisión, lo que me permitió seguir lo que me hace feliz. En la actualidad, puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que tomé.

¿Qué desafíos tienes por delante?

En el mediano plazo, mis objetivos incluyen recibirme como Diseñadora y mudarme a otro lugar para vivir nuevas experiencias y seguir aprendiendo. También sueño con trabajar para marcas que admiro, ya sea creando contenido o involucrándome en el proceso de diseño. Tener mi propia marca de indumentaria es otro de los grandes proyectos en mi lista.

Como creadora de contenido, sé lo desafiante que es destacar en un ámbito tan competitivo. Actualmente, hay muchas personas dedicadas a lo mismo, pero siempre tengo presente que con perseverancia y esfuerzo se puede llegar a donde uno se propone. Mi experiencia personal es prueba de ello.

¿Tener confianza en vos misma resulto esencial en tu desarrollo profesional?

Estos años, en los que he estado trabajando en redes sociales, estudiando diseño y ejerciendo como Asesora de Imagen, han estado llenos de inseguridades, como el miedo a que al público no le guste mi trabajo. Sin embargo, creer en lo que hago ha sido clave para seguir adelante.

¿Qué consejo le darías a quienes quieren arrancar en el rubro?

Si tuviera que darle un consejo a alguien que quiera dedicarse al mundo de la moda, sería que, aunque no es un camino fácil, es increíble una vez que te adentras en él. Se necesita pasión, dedicación y mucho esfuerzo, pero todo eso vale la pena.

Datos de contacto:

Instagram: byjulieta__

Celular: 3425151770