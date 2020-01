Karina Vartanian: asesora de imagen

¿Cómo decidió ejercer de manera independiente?

Tuvo que ver con la búsqueda de una transformación personal, romper con los mandatos familiares y sociales, encontrar el camino propio, además de una mayor flexibilidad y libertad laboral. El camino emprendedor no fue fácil. El apoyo incondicional de mi familia, y fundamentalmente de mi marido, fueron claves para lograr dar el salto a la independencia.

En su profesión ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Como mujer, comprendí que mi sensibilidad y empatía eran mi gran diferencial, llevándolo al frente para conectar con las mujeres que se sentían identificadas conmigo y con mi historia, entendiendo que las podía acompañar a transitar una transformación porque, simplemente, yo ya había estado en aquel lugar.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

El éxito para mí llegó cuando descubrí mi verdadero propósito: ayudar a otras mujeres a vivir esa transformación que yo había vivido. En los comienzos, en 2016, apenas daba algunas sugerencias de imagen a mis clientas. Hoy, a lo largo de 2019 pasaron por mis cursos más de 150 mujeres. Y en 2020 lanzaré, progresivamente, el formato online de todos los cursos.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

En todo este camino cometí muchos errores, ya sea por no tener un norte muy definido o una estrategia clara. Al principio, me frustraba demasiado. Con el tiempo me di cuenta de que podía aprender de cada error, que eran instancias y oportunidades de aprendizaje para que el negocio evolucionara conmigo.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Hoy, lo que comunicamos con nuestra imagen, tiene un gran peso, ya que es nuestra carta de presentación. La clave está en saber trabajar estratégicamente en una imagen que sea auténtica y coherente con quienes somos y lo que queremos transmitir.

Para contacto: Tucumán 62, Córdoba capital. Tel: (0351) 5503836.

Conoce más en www.KarinaVartanian.com o en su perfil de Instagram.