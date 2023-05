La clave para liderar una agencia en Argentina con constancia y crecimiento

CREDITO CARAS

¿Qué se necesita hoy en día para poder fundar una agencia digital ó de servicios?

Conocimiento específico sobre los servicios que se van a brindar pero también muchas ganas. Fundar un negocio, sea cual sea, es estar abierto y dispuesto a atravesar momentos de incertidumbre y también vaivenes tanto económicos como estructurales.

Agregaría también tener conocimiento sobre dirección de empresas, ya que suma muchísimo a la hora de tomar decisiones que impactan de manera directa en el crecimiento de cualquier emprendimiento.

¿Qué le dirías a una persona que quiere fundar su propia agencia digital?

Que aprenda muchísimo en cómo brindar su servicio de la manera más experta posible. Aunque luego contrate otros profesionales para que lo hagan, quien dirige la agencia considero que debe saber el detrás de escena de todos los procesos que se llevan a cabo en ella, y para eso es indispensable haber trabajado en eso primero.

Como segundo consejo le diría que se capacite sobre administración de empresas. No es lo mismo brindar un servicio que dirigir un negocio, y es ahí donde la mayoría de los profesionales o proveedores de servicios fracasan.

¿Cómo hace una agencia que recién comienza para obtener clientes?

Particularmente yo empecé cobrando muy poco, y es algo que no recomiendo hacer para nada. Primero empezaría capacitándome muy bien, ser muy buena en lo que hago para poder ingresar al mercado a competir con precios justos. Tener presencia online (tu propia web, un perfil completo en redes, etc) y realizar proyectos ficticios donde puedas mostrar tus capacidades y habilidades es la mejor forma de empezar a hacer girar la rueda y obtener contrataciones.

¿Cuál considerarías que es la clave del éxito para liderar un negocio, según tu experiencia?

No creo que exista algo así como la “clave del éxito” porque sino no habría negocios que fracasan. Cada uno traza su propio camino; pero sí considero que con constancia, perseverancia y trabajo duro se pueden lograr grandes cosas. Y cuando las puertas se cierran o las oportunidades parecen no llegar, es esencial poder construir nosotros mismos esa puerta. Por decirte un ejemplo: estuve mucho tiempo deseando que me invitaran a un podcast. Me cansé de esperar y decidí crear el mío propio.

¿Un curso o formación para recomendar?

En realidad dos. Cualquiera de CoderHouse y mi masterclass “Expande y amplía tu negocio en tres meses”; es ideal para quienes quieran hacer crecer su agencia y contratar equipo propio.

Datos de contacto

Instagram: @julicoagency

Website: www.julicoagency.com

WhatsApp: +54 911 2584 5922