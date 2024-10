La Conexión que me Devolvió la Vida: ”Mi Historia de Sanación con los Registros Akáshicos”

CREDITO CARAS

Mi historia es un ejemplo de esto. Recuerdo el 7 de mayo de 2001, cuando mi padre falleció, me esperaba mi hermano detrás de la puerta para darme la noticia, en ese momento me enojé y mucho y me rendí a este dolor inimaginable para mí.

Recuerdo ese abrazo que me traspasó pero que no me completaba incluso lo culpé por solo haberlo dicho. Tenía solo 13 años y mi mundo se derrumbó. La voz y la imagen de ese momento me habían paralizado mi vida, mi infancia. Cada día, le pedía a mi papá que me acompañara, que no me dejara sola.

¿Alguna vez sentiste que te quedaron cosas por decirle a tu padre? Tengo en mi mente la imagen de la carta que ese día le escribí pero que no llegue a dársela, se había ido de manera temprana y veloz. Esta carga me ancló durante muchos años en el rencor y en el enojo.

Es así como deambulé de terapia en terapia en busca de respuestas a esta pérdida, la mayoría de las personas me decían que había otra manera de conectarme con ellos, me hablaban de espiritualidad, planos, sanación y energías.

En los años como consultante de esta terapia de autoconocimiento interno como es Registros Akáshicos me acercaba a mi lectora y le preguntaba ¿Cuándo deja de doler? ¿Hay algo que mi papá quiera decirme?, la sensación de enojo me atravesaba, pero empecé a entender que mi dolor no era solo mío, mi padre también necesitaba descansar.

A través de los Registros Akáshicos pude conectar con su energía y sentir su amor en cada información que me brindaban mis guías espirituales. Al finalizar las sesiones sentía mucha paz y ponía en conciencia la transformación de dolor a la Aceptación y obtenía muchas más herramientas para atravesar este duelo.

Para aquellos que aún no me conocen los invito a realizar sus lecturas donde se pueden hacer todo tipo de preguntas respecto al duelo siempre que sea a través del amor y la luminosidad nuestra información del alma siempre está para brindarse, empecé a conectar con cada testimonio de las personas que venían a sanar su pérdida, veía en ellos también aprendizaje.

Cada vez que sentimos culpa o tristeza sin fin aparente estamos conectándonos con la pérdida y seguimos manteniendo el alma de aquel ser querido en este plano sin permitir que fluya energéticamente.

Las lecturas de Registros akáshicos me iban mostrando y enseñando que la muerte no es el fin sino una transición y que podía conectar con mi información álmica, mi ser querido cada vez que lo deseaba y aprender a obtener herramientas para atravesar este dolor e iluminarlos.

“A todos aquellos que están un momento difícil después de una pérdida, quiero compartir mi experiencia y acompañarlos en su viaje hacia la sanación y la paz me dedico a trabajar y ayudar a cada alma a conectar con su paz y su ser querido desde el amor y el respeto.

Los Registros Akáshicos pueden ser la respuesta.”

