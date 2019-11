La Galleta Pizpireta: una manera de darle forma de galleta a un sueño

¿Cómo nace el emprendimiento?

La Galleta Pizpireta nace allá por el 2014 luego de haber sido Mamá por primera vez, aparece como una respuesta a mi inquieta curiosidad. Me pasaba en casa muchas horas cuidando a Filippo y al estar organizando su primer cumpleaños hice un pedido de cookies. Sucedió que no me satisficieron: ni su sabor, ni su estética así que dije “esto lo tengo que aprender a hacer yo, como a mi me gusta, no puede ser tan difícil.

Comencé de a poco, primero fueron para la familia, luego para amigos y un buen día me las encargó alguien que no conocía. Ese fue el momento que sentí la necesidad de ponerle un nombre y darle identidad a mi trabajo. Si bien había surgido como algo para ser disfrutado en familia, entendí que creció y necesitaba un nombre.

¿Cómo combinas tu profesión como arquitecta con este proyecto?

Todos me preguntan lo mismo, soy arquitecta y mamá de dos príncipes -de 3 y 6 años-. Tanto la arquitectura como las cookies los llevo a cabo en mi hogar. Soy mi propia jefa y acomodo los tiempos de acuerdo a prioridades y plazos de entregas. Ninguna es más importante que la otra. Trato de que no compitan y se amalgamen para que sigan conviviendo en mí.

Al principio solo me dedicaba a proyectar porque al tener a los chicos muy pequeños eso me permitía trabajar desde mi casa. Recién ahora estoy volviendo a involucrarme en la dirección de obra. Pensé que sólo seguiría proyectando, pero la realidad es qué hay proyectos que ameritan llevarlos a cabo personalmente.

¿Qué objetivo perseguís?

En cuanto a lo personal quiero ser feliz junto a mi familia y disfrutar de todos los momentos al máximo.

Con respecto a las cookies persigo un posicionamiento en el mercado, quiero seguir siendo reconocida por mi calidad e imagen. Quisiera poder llevar mis talleres más lejos y que todos puedan ver que lo único que vale es la práctica. Hacer cookies está al alcance de todos los que se lo propongan.

¿Qué estilo te identifica?

Me hubiese gustado decirte que soy una MIES VAN DER ROHE con un “menos es más”, pero me doy cuenta que la gente disfruta mucho del detalle. Que si te piden una cookie de SCOOBY DOO, tiene que tener los detalles propios del personaje. Así que si seguimos con la línea de la arquitectura te diría que soy bien barroca. Al principio me negaba a hacerlo y menos a reconocerme como tal. Hoy lo disfrutó porque se que es lo que me diferencia del resto.

Un sueño a futuro ¿Cuál sería?

Llevar a mis pizpiretas lo más alto que puedan subir, tratando de alguna manera poder estar en varios lugares simultáneamente.

Para contacto : lagalletapizpireta@gmail.com - Contacto: 1150211842.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.