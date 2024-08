La Joven Emprendedora Detrás del Éxito de Grupo NACA Eventos

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a emprender en el sector de eventos y fiestas?

Provengo de una familia fuertemente ligada con la gastronomía, además de numerosa, en donde juntarnos a comer ya supone un desafío, una organización, podríamos decir que cada cena navideña fue una prueba piloto en mi vida. Luego, por ejemplo, mi tío fue filmmaker de eventos, una de mis tías trabajó muchos años como metre de importantes barrios privados de zona norte, etc. Por mí parte, desde pequeña me motivaba organizar los cumpleaños de mis hermanas o de mis primos. Luego, cuando tuve a mis hijos, ese sentimiento se profundizó hasta desembocar en mi primer local de eventos infantiles al que recuerdo con mucho amor. De hecho ese primer paso lo di con mi abuela y, hoy en día me acompañan dos de mis tres hermanas junto a otra parte de mí familia, así que “mi gente” tuvo y tiene mucho que ver con la inspiración para emprender en el sector de eventos y fiestas.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al iniciar tu empresa?

Uno de los mayores desafíos, claramente, fue la pandemia, una montaña rusa de emociones, donde solo el amor por esta maravillosa profesión me pudo dar las fuerzas para sostener las estructuras y volver en un momento tan crudo. Sin embargo, como dicen “toda crisis también es una oportunidad” y fue en ese momento, el peor, en el que logré dar apertura a nuestra sede Victoria en la cual comenzamos a incursionar con eventos sociales.

¿Qué estrategias utilizaste para diferenciarse y posicionar a NACA en el mercado?

Nuestra filosofía de trabajo tiene como pilares fundamentales a la calidad humana, la atención personalizada y la empatía, puestos al servicio de cada uno de los eventos que pasan por nuestra empresa. Como siempre repetimos entre nuestros clientes y nuestros trabajadores, en NACA no realizamos eventos, sino que construimos recuerdos hermosos para toda la vida.

¿En qué tipo de eventos se especializan y qué servicios ofrecen?

Nuestra especialidad es el maridaje perfecto entre, un excelente servicio gastronómico y una coordinación precisa, que le permite a nuestros clientes preocuparse solo por pasarla bien. Ofrecemos atención para servicios sociales (casamientos, quince años, aniversarios), servicios ejecutivos y servicios infantiles.

¿Qué consejos les darías a otros jóvenes que quieren emprender en este sector?

Esta es una profesión que abarca muchísima responsabilidad y compromiso, 8hs. de evento en las que nada puede fallar. Un oficio que nos exige siempre tener un plan B para cualquier adversidad que pueda surgir. Diría que, este es un rubro donde cada mínimo detalle marca la diferencia y estoy segura que es un campo laboral en donde debe existir el amor y la pasión por lo que hacemos. Entonces, mi consejo para los jóvenes es, que sea lo que sea que decidan hacer, lo hagan con amor y pasión.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Dardo Rocha 1750 – Martínez

Teléfono: 11-2755-3951