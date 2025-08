Las canciones que son tendencia en bodas para la temporada 2025/26

CONTENTLIKE CARAS

¿Se están por casar y están pensando en contratar música en vivo? Sabemos que no siempre es fácil elegir las canciones que acompañarán uno de los momentos más importantes de sus vidas. A veces, hay una melodía que está decidida incluso antes de tomar la decisión de casarse, porque tiene un valor emocional único. Pero cuando no es así, contar con recomendaciones puede ser una gran ayuda.

Por eso, desde Músicas para Regalar recopilaron aquellas piezas que les han pedido una y otra vez —y algunas joyitas que aman tocar— para inspirar a quienes están en pleno armado del repertorio.

Entrada solemne al altar

Para ese momento especial, las melodías más solicitadas suelen ser emotivas y ceremoniales: Canon en Re, Gabriel’s Oboe (de la película La Misión), la clásica Marcha Nupcial (de Wagner o Mendelssohn), o una versión moderna como Halo de Beyoncé, que se popularizó en la serie Bridgerton. También siguen vigentes A thousand years (Crepúsculo), Can’t help falling in love (Elvis Presley), y Por ti volaré (Andrea Bocelli).

Entre los temas que marcaron tendencia la temporada pasada destacan Mi corazón encantado (Dragon Ball), Para siempre (Benjamín Amadeo), Sin principio ni final (Abel Pintos) y la bellísima River flows in you (Yiruma). Y para quienes aman lo clásico con un giro romántico, Here, there and everywhere de The Beatles nunca falla.

Canciones para la salida

Este momento pide una energía diferente: algo que encienda los aplausos y conecte con la fiesta. En ese clima triunfan temas como Sarà perché ti amo, I was born to love you (Queen), This will be (an everlasting love) (Natalie Cole), Love me like you do (50 sombras de Grey), Viva la vida (Coldplay), Marry You (Bruno Mars), Motivos (Abel Pintos) y Bitter Sweet Symphony (The Verve).

Anillos, votos, firmas y otros momentos claves

En estas instancias más íntimas también suena la música. Entre las más elegidas: Ave María, Hallelujah (versión Shrek), Love of my life (Queen), She (Notting Hill), Memories (Maroon 5) y Amazing Grace.

Claro que podrían haberse incluido muchas más canciones hermosas. Pero hay una verdad que prevalece: la mejor canción será siempre la que elijan ustedes. Esa que los conmueve y habla su mismo idioma emocional. Como dijo un gran maestro: la música entra por el oído y llega directo al corazón.

