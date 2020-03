Lic. Noemi Perri: dieta y hábitos de alimentación saludable

View this post on Instagram

Millones de veces los nutricionistas escuchamos las palabras que se nos clavan como lanza en el ♥️.... Quiero una dieta... Estoy a dieta... Necesito hacer dieta... Es lunes estoy a dieta... Dieta... Dieta...y más dieta.. . Esclavos de un número en la balanza ... Baje, no baje.. a la mañana pesaba un kilo menos que ahora que usted me.pesa...😬😬. . Dieta no es lo mismo que estilo de vida saludable... lo que Cambia es cómo encaramos nuestra vida, desde donde nos plantamos para decidir por nosotros mismos... . Estilo de vida saludable es incluir frutas y verduras, hacer deporte, controlar el stress y la.ansiedad, no ser sedentarios en las actividades diarias...tomar mucha agua... Darnos un gusto porque si y no vivir obsesionados por qué cómo y por lo que no como, es estar con la gente que. Nos hace bien...leer, cantar, bailar....cocinar, y pasear y viajar... Vivir la vida y el momento... . No castigarnos por lo que hicimos mal, y aprender para no repetir y caer y lo que nos daña.. . Vivir.. de eso se trata y de vivir bien.. . Cada día, por una semana, voy a subir un consejo para ayudarte a lograrlo... . No es dieta es estilo de vida saludable, físico, psíquico y mental.. . #salud #estilodevidasaludable #nodieta #noesdieta #cambiosdehabitos #controldestress #controlansiedad #reir #vivir #viajar #cantar #cocinar #placerdiario #nosedentarismo #actividadfisica #imagencorporal #elpesoesunnumero #comidasana #comunicacionaudiovisual #healthylifestyle #healthyfood #vivirbien #frutasyverduras