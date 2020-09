Liliana Bellagamba: la importancia de conectar con el mundo interior

Conversamos con Liliana, una profesional que se ha especializado en diversas terapias holísticas y complementarias, para brindar a sus consultantes sesiones y cursos del más alto estándar de calidad. Hoy nos cuenta como han sido este trayecto de sanación y respuestas.

¿Cómo empezaste este camino? ¿qué es lo que más rescatas de esto?

Hace 38 años, por curiosidad, aprendí tarot y desde ese momento entendí que existe un mundo misterioso y perfecto detrás de lo que vivimos como real. Fue así, que me dediqué a especializarme y me formé en Astrología, Numerología, en el Poder de los Cristales, Runas, Cristalografía, Grafología, Metafísica, Péndulo, Curso de milagros, Cábala y Psicología Espiritual.

Actualmente, me he formado y me encuentro indagando en algunos conocimientos sobre Decodificación y Constelaciones familiares. Todo esto lo sintetizó en la importancia del ser humano de conectar con su mundo interior. Todos estos aprendizajes desde distintos abordajes conllevan al mismo lugar: a la necesidad de conocernos, saber nuestras limitaciones, y nuestros boicoteos inconscientes para poder desarmarlos.

Una de las cosas más difíciles de los seres humanos es reconocerse, entender que lo único que buscamos es el amor, pero no me refiero al amor de pareja, sino al amor en su totalidad. Todos anhelamos la paz interior y ella se logra cuando nos aceptamos y amamos a nosotros mismos, vibrando alto. De lo contrario, nos pasamos la vida concentrados en el afuera, mendigando amor de los demás, sin darnos cuenta de que ese amor parte de adentro. Cuando esto es así, el afuera automáticamente nos trae amor y paz.

¿Cómo son tus sesiones?

Mis sesiones las hago con las cartas de tarot de Barbara Walker, con su fecha de nacimiento y uniendo todos mis conocimientos. Con cada persona es una sesión especial, las cartas son una guía para ver lo que cada uno tiene que trabajar en sí mismo.

Sin dudas que las cartas predicen, pero desde mi pensamiento libre, no creo en un destino prefijado. No somos autómatas de una energía superior, sino que solamente estamos guiados por ella cuando nos dejamos guiar. Esta energía superior nos creó con libre albedrío, es nuestro consciente e inconsciente el que va formando nuestro destino a partir de nuestras propias decisiones.

Las cartas conectan con lo que está por venir en el inconsciente de la persona, es decir, lo que está eligiendo muchas veces sin saber. Esto que vemos, la persona lo puede modificar o aceptar. Las cartas dicen todo lo que la persona sabe, pero necesita constatar. Para esto sirve el tarot, para modificar lo que no nos hace bien y muchas veces repetimos sin saber.

¿Qué esperan tus clientes? ¿qué clima se genera?

Creo que vienen a buscar una ayuda, pero siempre aclaró que no hago ayudas mágicas. En realidad, nadie las puede hacer, solo cada persona de manera individual puede ver lo que antes no veía. Yo solo soy una guía para ver su interior y desde ahí poder modificar ciertas actitudes de manera favorable.

Fundamentalmente, descubren otra manera de ver las cosas, una forma que deviene de su interior, entendiendo que todo lo que ocurre afuera es reflejo de lo interno. Somos espejos y eso que más nos molesta de los demás o de las situaciones, es lo que tenemos que resolver en nosotros mismos. Se genera una linda comunicación entre el consultante, las cartas y yo, donde obviamente está presente la Energía Superior, perfecta y divina que nos guía totalmente.

Datos de contacto: Liliana Bellagamba - Sesiones particulares - Cursos - Talleres- Reuniones familiares - Cumpleaños – Casamientos // Instagram @lilitarott - Email lilianabellagamba@gmail.com.