Después de varias disputas entre Benjamín Vicuña y la China Suárez desde que ella empezó su relación amorosa con Mauro Icardi, fueron varios. Luego de un duro enfrentamiento en un aeropuerto y la repentina salida del chileno del cumpleaños de su hija Magnolia, las cosas volvieron a caldearse y tiene a sus hijos como protagonistas.

Desde Intrusos aseguraron que el actor está enojado por la cantidad de viajes que hace su ex pareja al exterior, dejando de lado a los dos menores que comparten, Magnolia y Amancio.

El enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez por sus hijos

Sigue el conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez: “Está explotado y de mal humor”

Desde Intrusos dieron detalles de cómo es el nuevo enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez por la gran cantidad de viajes que comparte con Mauro Icardi, dejando de lado a sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña. Pese a los diversos comentarios, no sería el disfrute de su ex pareja lo que le molesta, sino la poca atención que le brinda a sus hijos.

“Tiene tres series por estrenar, que ya están grabadas. Una la grabó en el sur, la que hizo con Pablo Echarri y En el Barro”, comenzó contando Rodrigo Lussich en Intrusos sobre el futuro laboral de la ex Casi Ángeles.

Respecto a esto, la panelista y locutora, Paula Varela, sumó que “los actores tienen temporadas”, y agregó que “el problema va a ser ahora con Vicuña, porque Benjamín está medio explotado, no está de buen humor y está hinchado las bolas porque Pampita está en Estados Unidos, esta (por la China) que va y viene de Turquía, a Milán y no sé qué”.

Y también señaló que el ex marido de Pampita “no está pasando un buen momento”. “Se va a España, pero incluso, por estas situaciones, está cambiando algunas cosas de los aéreos por estos temas. No la está pasando bien”, aseguró la panelista de América.

No es la primera vez que la ex pareja tiene altercados o enfrentamientos respecto a la nueva vida de la China que implica viajes a Italia o Turquía cada pocas semanas, principalmente por el trabajo de Mauro Icardi en Medio Oriente y la continuación de una lucha con Wanda Nara en Europa.

Durante el último cumpleaños de Magnolia, el chileno dejó el hogar de su ex pareja rápidamente por la presencia del santafesino, después de cortar la torta con su hija. Además, semanas antes tuvo una fuerte discusión con Eugenia en el aeropuerto después de que ella tuviera un olvido en cuanto al pasaporte de uno de sus hijos.

“Está podrido, no le gusta que metan a los chicos en el medio, todas las cosas privadas que suceden tiene que quedar en lo privado, no en lo público, por eso él no subió nada en las redes”, contó Paula Varela en su momento.

El enojo de Benjamín Vicuña en el cumpleaños de Magnolia

La lucha entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sigue incrementándose por el lugar que ocupan los hijos que tienen en común en la vida de la actriz desde que ella oficializó su noviazgo con Mauro Icardi. Después de una discusión en el aeropuerto y una salida repentina de un cumpleaños, se acerca un nuevo enfrentamiento por la molestia del actor.

