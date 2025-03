Wanda Nara queda afuera de Telefe en medio de su separación con L-Gante y el conflicto con Mauro Icardi

Wanda Nara vive horas complicadas con respecto a su futuro laboral en medio de su separación con L-Gante y los conflictos con Mauro Icardi. Según reveló Paula Varela en Intrusos (América), Telefe no estaría contento con la conductora y habría decidido dejarla afuera de futuros proyectos.

Wanda Nara

Por qué Telefe decidió sacar de su programación 2025 a Wanda Nara

En los últimos meses, la vida personal de Wanda Nara se vio envuelta en varios conflictos, primero por las polémicas entorno a su separación de Mauro Icardi. A lo que se le sumó la reciente crisis que vive con L-Gante que parecería finalizar en una ruptura. Pero los rumores sobre su desvinculación de Telefe serían uno de los temas que más le impactaron.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Este 2025 no empezó de la mejor manera para la empresaria, quien tiene un complicado panorama tanto en su vida personal como profesional. Los conflictos con su exmarido están cada vez más lejos de terminar, la gran disputa se centra en la custodia de sus hijas y las acusaciones cruzadas. A su vez, el futbolista acusa a la conductora de no cumplir con distintas órdenes judiciales relacionadas al régimen de visitas, lo que aumentó los problemas entre ellos.

Por otro lado, durante la última semana los rumores de crisis entre Wanda Nara y el cantante de cumbia siguen creciendo, esto luego de que ella publicara en sus redes sociales por error una foto íntima que no iba dirigida a su novio, sino a un empresario millonario, según reveló Yanina Latorre.

Wanda Nara y L-Gante

En la misma línea, el pasado viernes, la presentadora y Elián dieron un concierto juntos en Zona Norte, pero cada uno fue por su cuenta. Según la angelita, al ver poco receptivo a su novio, la influencer “se calentó y se fue” en su auto del lugar. A su vez, al cantante de cumbia 420 lo empezaron a vincular con una joven del ambiente tropical, lo que aumentó la crisis entre ellos.

Como si fuera poco, en Intrusos (América), Paula Varela puso en duda la continuidad de Wanda Nara en Telefe este 2025. “No hay lugar en la pantalla 2025 para Wanda Nara. Por dos motivos. Uno tiene que ver con que estaba pensado hacer Bake Off este año con ella. No estuvo en los planes hacer MasterChef este año, es un programa muy caro aparte”, explicó la periodista.

En la misma línea, agregó que el canal piensa continuar con la programación de Gran Hermano hasta mediados de año, y posterior a eso iniciará una nueva edición de La Voz Argentina, siendo estos los únicos proyectos que las autoridades tendrían en agenda.

“La otra razón que me dijeron es que también Wanda estaría freezada en el canal. Por ahora no quieren tenerla en la pantalla. Y no se va a hacer el reality por una cuestión de costos”, concluyó Varela.

Aunque la relación con Telefe está en pausa, Wanda Nara tiene otros proyectos en mente, como su participación en la segunda temporada de 'Love Is Blind', el reality show producido por Netflix. Sin duda alguna, los conflictos con Mauro Icardi y la separación de L-Gante, serían algunos de los problemas por los que el canal la deja afuera de la programación 2025.

