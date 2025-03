Es de público conocimiento que la Casa Real, además de las responsabilidades que manejan, tienen algunos beneficios por su posición dentro de un país europeo. En las últimas horas, llamó la atención un detalle en el vehículo de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, que provocó un intenso debate al respecto. Rápidamente, los medios de comunicación especialistas encontraron la respuesta a la pregunta: ¿Por qué los monarcas circulas en vehículos sin patente?.

Reyes Felipe y Letizia

El importante significado de que los reyes Felipe y Letizia circulen en un auto sin patente

Tanto Felipe VI como Letizia Ortiz tienen eventos reales durante todos los días, en diferentes horarios. En algunos de ellos, deben viajar hacia otros países, mientras que en ocasiones pueden manejarse con el auto sin problemas. Por ejemplo, este jueves, el rey tuvo una intensa jornada de trabajo en el Palacio de la Zarzuela. Por su parte, junto a su esposa, el pasado miércoles debieron viajar hasta la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, para tener una reunión con organizaciones empresariales para seguimiento e información sobre la DANA.

Reyes Felipe y Letizia

Fue en este contexto donde se comenzó a notar un detalle sorprendente: los vehículos oficiales en los que son trasladados no tienen patente. Si bien en sus autos personales sí que se pueden ver las matrículas, en los que utilizan para los eventos reales no. A pesar de lo que muchos puedan creer, esto no les impide que puedan circular con tranquilidad. Por el contrario, llevan una corona en el lugar donde iría la patente, demostrando que se tratan de autos oficiales. Además, no se informa públicamente del recorrido y se trata de coches completamente blindados.

Reyes Felipe y Letizia

Este detalle no es desapercibido, sino que corresponde a una razón relacionada con su seguridad. La tecnología de hoy en día le permite a las personas descubrir tu ubicación, teniendo el número de patente del auto. Este método lo usan los fuerzas de seguridad para encontrar a cualquier sospechoso de un crimen. En el caso de la familia real, la falta de número hace que ese alguien con el conocimiento para hacerlo, no pueda rastrearlos y seguir su recorrido con facilidad.

Por el contrario, llevan la insignia de la Casa Real, y un color en específico dependiendo quién está en su interior. Por un lado, el rey Felipe utiliza la placa de color granate, relacionado con su escudo de armas. En el caso de la princesa Leonor, la placa es de color azul por Asturias, la región por la que ella lleva su título. Estos colores también están presentes en los banderines que están en la parte delantera de los autos, y se recomienda que el rey y la heredera no viajen en el mismo medio de transporte.

A.E