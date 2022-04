CREDITO CARAS

¿Cómo iniciaste tu emprendimiento?

Soy Licenciada en Comercio Internacional, trabajé desde los 19 años como Despachante de Aduana y tengo mi oficina propia desde el año 2006.

Con la pandemia mi trabajo mermó bastante. Como soy muy inquieta y no dejo de moverme, el encierro me aburría, decidí pedirle a una gran amiga (Yanina) quien tiene mayorista de textil, que me hiciera llegar algunas prendas para poner una página de Instagram y vender ropa.

La ropa y los zapatos han sido siempre para mí una pasión, quizás tanto como mi trabajo en la oficina, el cual disfruto en la actualidad.

Hace algunos años estudie fotografía y eso me ayudó ya que comencé sacando las fotos a la ropa en una mesa, colgada o perchas. De a poco mi página fue creciendo y aunque no entendía mucho de redes sociales, tuve que ir aprendiendo. Con el tiempo mis clientas, a quienes estoy muy agradecida, me fueron pidiendo fotos de las prendas pero puestas. Miré alrededor, y solo estábamos en mi casa mi hijo Manu de 10 años y yo. Claramente no tenía una modelo, por lo que tuve que ser yo misma. A mi hijo le tocó la parte de fotografiar.

Debo confesar que me costaba y me sigue costando sentirme cómoda con las fotos, aunque esa etapa se fue superando; después me pidieron videos y a medida que los iba haciendo, superaban a las fotos.

Salir de la zona de confort es un esfuerzo que da miedo y te expone al ridículo en muchos casos, eso sentí en ese momento, hoy siento que pude superarme y crecer gracias a que me animé a saltar.

¿Con cuántos seguidores cuentas en las redes sociales?

Actualmente tenemos más de 20.000 seguidoras en Instagram en mi página @lizard_indumentaria

Estoy más que orgullosa y feliz de poder hacer lo que me gusta y que mis clientas estén contentas. Recibo mucho cariño y comentarios halagadores, eso me alienta a seguir mejorando y aprendiendo.

Mi socio Fabio, es quien se encarga de la parte de logística, de entregas y envíos. Él es muy buen crítico de la Moda y la Estética y me asesora muchísimo. Juntos hacemos un gran equipo.

Siempre creí que las crisis son oportunidades, y la vida me demostró que así es. Disfruto mucho de mis dos trabajos y hago lo que me gusta. Estoy muy agradecida.