LOUZ: carteras artesanales, distintivas y hechas en cuero argentino

Luciana Segura es diseñadora y creadora de LOUZ, una marca de carteras que se distingue por sus diseños exclusivos. Hoy ella nos cuenta en esta nota su visión para el futuro de su espacio, que tiene como objetivo llegar a tener puntos de venta en todo el país, traspasando puentes y llegando al mercado internacional, convirtiéndose en un producto de exportación.

“Las carteras se destacan por ser de diseño y tendencia, sumado a su materia prima que es el cuero vacuno, un producto valorado en nuestro país y en el exterior. Sin dudas, logramos un producto que es duradero, del buen vestir y con sentido estético. Nuestras clientas se sienten cómodas y hacen de una cartera LOUZ un aliado eterno”, destaca Luciana.

¿Cuáles son las novedades para la nueva temporada?

La novedad es en esta nueva temporada es la apertura de nuestro primer local en Posadas. Hicimos la inauguración el día 15 de septiembre donde asistieron amigos de la marca y celebramos con la musicalización del DJ Martín Semilla.

Las fotos del Evento las realizó Marili Mazza, amiga y fotógrafa de las campañas de la marca.

¿Qué tendencias hay actualmente en su rubro?

La tendencia en esta nueva temporada está relacionada al “nuevo negro” que es el color suela. En LOUZ lo llamamos dulce de leche ya que es un color muy combinable con todo. Además, siempre hay diversos estilos en LOUZ, en esta última colección, no faltaron los plateados, azules, rojo y azules. También estamos diseñando una cápsula en colores flúor.

Tal es así que, Pampita, hoy en día, combina sus outfits con una de nuestras carteras, que es el modelo Golfera, en color suela.

¿Cómo han logrado este vínculo con ella?

Le mandamos una cartera de regalo al programa “Pampita Online” y reconoció al aire que ella usa LOUZ, ella dijo: “yo la uso un montón, tengo el modelo anterior. Esta es la última y me encanta porque este modelo me combina con todo. Siempre la utilizo cuando me paparazean acá en la puerta del canal”.

¿Cuáles son sus canales de venta y consulta?

Los canales de ventas que hoy en día utilizamos son mediante nuestro sitio web (www.louz.com.ar) y por medio de Instagram. También sumamos el local que está el centro de Posadas, Misiones y que emerge con fuerza con propuestas de diseño y moda de autor.

Este espacio está apartado del centro comercial, con opciones de bares con cerveza artesanal al aire libre. Además, acoge pequeños tesoros del diseño misionero y está a pocas cuadras de la costa de nuestro amado río Paraná.

También tenemos puntos de ventas en Posadas, Oberá, El Dorado (Misiones), en Gálvez (Santa Fé) y en Metan (Salta).

Luciana Segura – CEO DE LOUZ

Datos de contacto: WhatsApp: 3516163109 - Sitio web www.louz.com.ar - Instagram/ Facebook @louzargentina - Local: Felix de azara 2388, Posadas , Misiones.