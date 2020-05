Luisa Andreoli: terapista en bioneuromeción

¿Cómo decidió trabajar de manera independiente?

Quise ofrecer algo que me identificara y no encontraba nada que me representara. Trabajo enseñando la ciencia de la transformación y el verdadero potencial de lo humano no se explica en los estudios tradicionales. Esas explicaciones surgen de los últimos avances de las neurociencias, física cuántica y epigenética. Personalmente, siempre me interesó todo, menos lo normal. Hoy, la ciencia es el lenguaje contemporáneo de la espiritualidad.

En su profesión ¿qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar?

La tendencia de liderazgo e innovación cambio rotundamente. Los imputs ya no son de arriba abajo. Por lo tanto, hoy el desafío en cualquier organización es lograr que cada persona lidere desde su propia singularidad, resaltando en las cualidades que lo hacen distintivo. Desde las neurociencias, la mujer tiene más desarrollada la intuición y la capacidad de escucha. Lo cual facilita, en general, un clima de mayor confianza y empatía.

¿Cuál fue su caso de mayor éxito?

Creo que siempre hay que comenzar por uno. Trabajo todos los días en mi propio cambio. Considero que solo soy un medio. El éxito le corresponde a cada una de las personas por haber tenido la determinación de querer cambiar algo en sus vidas y haberse comprometido con el proceso. Por ejemplo, vínculos familiares reconstruidos; personas que tenían muy disociado el pensar del sentir; mujeres que no podían quedar embarazadas y luego sí; o personas con diagnósticos complejos de enfermedad que logran revertirlo, entre otros.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

He tenido montones de decepciones, duelos y caídas de las que tuve que levantarme una y otra vez. Comprendí que no es un lugar o la cima del Himalaya donde uno tenga que ir para iniciar su viaje de exploración personal, porque tu vida es tu iniciación. Las condiciones, los desafíos y toda la adversidad están ahí para que los enfrentes con un nuevo nivel mental. Atravesar esas dificultades es lo que nos hace evolucionar, ganar confianza y pasar de nivel

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Lo es todo. Un recuerdo sin la carga emocional es sabiduría. Si el conocimiento es poder, conocerse a uno mismo es poder personal. Necesitamos del lenguaje para resignificar historias y desbloquear la energía estancada en nuestro cuerpo para utilizarla en nuestra mente como energía creativa.

Necesitamos de lenguaje para elegir discursos en los que queremos vivir y en cuáles no. Necesitamos del lenguaje para que podamos construir una identidad de poder, en el buen sentido de la palabra, una identidad que se base en ser una oferta para lo que al mundo le preocupa, y necesita.

Para contacto: Whatsapp: (+54 9 11) 3229-5526.

Conoce más ingresanodo en sus perfiles de Instagram y Facebook.