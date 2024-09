Lulu Carrega: Un viaje espiritual descubierto por el Tarot

CREDITO CARAS

¿Cómo descubriste tu habilidad para leer el tarot y conectarte con el mundo espiritual?

“En realidad, ella me descubrió a mí”, comienza Lulu Carrega con una sonrisa. “Una amiga había empezado a aprender Tarot y me resultó llamativo. Una noche, el día de mi cumpleaños, mientras leíamos mi carta natal con una amiga bruji, le comenté que quería explorar ese mundo. Ella casi saltó de alegría porque ‘estaba escrito por todos lados en mi carta’. Nadie me lo había dicho antes. Ella prácticamente me obligó a ‘tomar cartas en el asunto’ (jeje) y al día siguiente me compré un libro sobre Tarot de Marsella y un mazo. ¡Una semana después les leía el Tarot a todos mis amigos y lo hacía bien! Ni yo entendía cómo, hasta que una amiga me dijo ‘es que no lo estás aprendiendo, lo estás recordando’, y no tuve más que decir. Con el tiempo me capacité de manera formal, porque no deja de ser una responsabilidad. Mi vocación y mi razón de vida me encontró de sorpresa”

¿Podrías explicarnos en qué consisten los registros akáshicos y cómo pueden ayudar a las personas en su vida diaria?

Los Registros Akáshicos son la biblioteca que guarda toda la información de nuestra existencia, en esta y todas las dimensiones, para nosotros y todos los seres. Ayudan, sin duda, porque dentro de ‘estos libros’ se puede obtener información que nos permite entender y sanar el hoy, el pasado, las cosas que nos pasan y los aprendizajes que transitamos. Conectar con el Akasha y nuestros guías nos puede dar claridad en muchos aspectos. El solo hecho de conectarnos, limpia nuestra energía y la sana.

¿Qué tipo de preparación o rituales realizas antes de llevar a cabo una limpieza energética o una sanación de vínculos?

Ninguno, yo conecto y avanzo. Solo me aseguro de entender realmente cuál es la intención de la persona que se conecta conmigo. A veces el problema más grande es que alguien cree querer algo, pero en realidad necesita algo distinto. Mi prioridad es que previo a la limpieza o sanación entiendan qué es lo que queremos lograr, para su bien mayor.

¿Cómo influye el árbol genealógico en nuestra vida y qué beneficios puede traer la sanación de nuestro linaje familiar?

Hasta celularmente cargamos con información que viene de bien arriba en nuestro árbol. Todas las vivencias que tuvieron nuestros antepasados corren de alguna forma en nuestras venas y, así como somos ese cúmulo de experiencias, también cargamos con las dolencias y emociones que esas experiencias dejaron en ellos para transmitir. Sanar nuestro árbol, nuestro linaje, puede generar que dejemos de responder de forma preestablecida a situaciones de nuestra vida cotidiana. Puede traernos paz, alejar miedos, darnos sensación de bienestar y dejarnos aprender y responder por las experiencias que nuestra alma vivenció en esta y otras vidas. Puede sanarnos hoy, acá, el cuerpo y el alma. Es posible vivir sin miedos ajenos y sin dolores que no nos corresponden.

Lulu Carrega nos muestra que el camino hacia la espiritualidad y la sanación puede encontrarnos de las maneras más inesperadas, y que la conexión con nuestro ser interior y nuestras raíces puede transformar nuestras vidas de formas profundas y significativas.

Podes contactarte con ella por Instagram @tarotdepluton o [email protected].