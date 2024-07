Luupe Miraglia, lencería para todos los cuerpos

CREDITO CARAS

Ayelén, ¿este año viene siendo muy importante para vos y tu marca no?

Si. La realidad es que pasaron muchas cosas, presente mi marca en 3 programas de televisión, en Empezar el día, con Yuyito Gonzáles, en La Jaula de la Moda, con el Pollo Alvarez y Medina Flores, y en Gossip, con Pilar Smith y Anamá.

¿Pero eso no es todo verdad? ¿Estuviste en la radio también?

Si. Tuve la suerte que Luciana Barone me invitó a su programa de radio que se llama "Ver con el Alma", en radio cultura, todos los sábados a las 19 hs. Me hizo una entrevista por mi marca destinado más al tema inclusión, por el hecho de que diseño y confecciono para todos los cuerpos. Y por ser una marca que cubre los nichos desatendidos.

Y la verdad que me encantó la nota que me hizo y luego me volvió a invitar para que me entrevisten los loros parlantes, que tienen una sección en su programa también. Para los que no saben los loros parlantes es una ong de chicos con síndrome de down que hacen reportajes a políticos, famosos, artistas y mucha gente más, a pesar de que cada uno se desenvuelve en un área específica, que dicho sea de paso necesitan mucha colaboración a nivel gobierno, económico y de voluntariado.

Ellos me preguntaron si hacía lencería para hombres, y varía gente de mi entorno me lo pide también, asi que no se.... No prometo nada pero vamos a ver.

¿Tenes novedades en LUUPE?

Estos días incorpore una línea de WhatsApp para LUUPE, para que consulten, se saquen dudas, hagan pedidos, etc.

También me pueden escribir al Instagram y también comprar por la tienda online.

¿Haces ventas mayoristas?

Sí. Confecciono todo yo y por pedido, el tema de las ventas mayoristas es que van a tener demora de promedio mes o mes y medio según la cantidad de conjuntos pedidos y por orden de llegada. Tomo pedido con Seña del 50%, y se abona el restante cuando aviso que ya está listo.

Datos de contactos:

Mail: [email protected]

WhatsApp: 11 37614988

Instagram: @luupemiraglia

Tienda online: luupemiraglia.empretienda.com.ar