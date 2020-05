Marcela Alejandra Romano: biodecodificadora y profesora de yoga

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Empecé a dar clases de yoga hace 20 años. No era tan accesible como lo es hoy, y no se podía vivir de las clases. Por eso comencé a trabajar en relación de dependencia. Era un excelente trabajo que me permitía vivir cómodamente y prosperar, pero pasaban los años y mi propósito de acompañar los procesos emocionales de los demás, a través de las técnicas que iba estudiando, se hacía cada vez más fuerte. Dejé mi zona de confort y di mi salto cuántico. Hoy, soy fundadora de Mucha Luz, mi espacio de yoga y terapias holística.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

La importancia no tiene que ver con un género, hoy lo importante es armar en comunidad.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

El éxito es haber encontrado en el yoga y la meditación un refugio amoroso.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No lo llamo fracaso, lo llamo regalo. Ya había tomado la decisión de independizarme laboralmente cuando mi padre enfermó de cáncer y mi mente y mis emociones cambiaron su prioridad. Al principio, todos nos preguntábamos ¿por qué? Y nos generaba enojo. Pero, siendo biodescodificadora, era natural reflexionar sobre qué mensaje había detrás de toda esa experiencia que, evidentemente, venía a enseñarme algo.

Las últimas conversaciones fueron muy profundas y se me ocurrió preguntarle si se arrepentía de algo que hubiera hecho. Y, sorprendentemente, la respuesta fue que se arrepentía de lo que No había hecho por miedo o por falta de valor. Ese fue para mí el mejor regalo de mi vida. A partir de ahí tomé la decisión de terminar de armar un método de trabajo propio que hoy lleva el nombre de Es Cuántico. Por ese motivo, considero que no hay fracasos en la vida. Todo depende de cómo lo observes. De todas las cosas negativas podemos encontrar su lado positivo. Cuando parece que perdés el rumbo, aparece el cartel que te dice: es por acá.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Agradezco a la tecnología que nos permite acercarnos, más allá de las distancias físicas. Logramos construir vínculos muy fuertes, trabajamos en forma on line en clases y cursos para mejorar la calidad de vida, desde la alimentación, la actividad, la meditación, la cosmética y otros intereses que generan bienestar. Todo es posible desde el amor, esta energía es un potencial ilimitado.

Para contacto: Ciudad de la paz 1972, Belgrano, CABA // Cel. (+54911) 55929673.

Conoce más en www.muchaluz.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.