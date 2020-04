Marina Guacci: asesora de imagen femenina y masculina personal shopper

¿Qué la volcó al emprededurismo?

Me consultaban como decorar un ambiente o como combinar una prenda, y sus dudas pasaban por mí, nos reuníamos con amigas o compañeras de trabajo, me consultaban antes de tomar la decisión de que ponerse o como pintar su casa. Como he estudiado deco, y asesora de modas en Barcelona, me resultaba natural, hasta que un día propuse armar un atelier en donde trabajar con mi hija, que es maquilladora y peinadora para eventos sociales e incorporamos a nuestras amigas que sabían o ejercían actividades de estética.

Armamos Atelier Marina Guacci donde asesoro a las mujeres, mi hija les enseña a maquillarse y las chicas realizan tratamientos de belleza que existen en el mercado actual. Es un espacio para la mujer en donde pueden pasar horas, eligiendo, charlando o solo vienen a tomar un té. Es nuestro espacio.

¿Qué diferencial aporta una Mujer a la hora de liderar?

Determinación, disciplina, y rendimiento son algunas de las cosas que están aportando las mujeres más influyentes del mundo empresarial. Desde hace un tiempo la llegada de las mujeres a organizaciones empieza a equilibrar la balanza y a la vez produce nuevas formas de gestión. La mujer lidera para quedarse. Genera que la mujer se encuentre más atenta a su imagen y que pueda responder por si sola. Actualmente la mujer busca estar arreglada, en lo posible clásica moderna sin perder el toque sexy que la hace más llamativa. Y nosotras estamos permanentemente acompañando ese avance.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

El éxito está en hacer lo que amas, dicen que “ si eliges un trabajo que te guste no tendrás que trabajar ni un día de tu vida “ y logre hacer lo que amo. Trabajé en puestos gerenciales en Bancos, financieras nacionales e internacionales, empresas de salud y locales de ropa, pero siempre me faltaba algo, y decidí ocuparme de hacer cosas que me hicieran bien, pensé, yo quiero trabajar con la parte que hace feliz a la gente y lo entendí como una necesidad, comprendí que las mujeres no tenemos tiempo para hacer más cosas y recurrimos a terceros por falta de el, y es ahí donde vienen a buscarme para resolverlo.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

Que no hay que dar todo por cierto, día a día aprendemos algo, investigamos, indagamos y nos damos cuenta que preguntar nos permite crecer. Muchas veces creemos saber lo que estamos haciendo y por ahí termina siendo de otra manera. Lo importante es enfocarse en un mismo y ver los objetivos que queremos para nosotros, para nuestra familia y evitar mirar a los costados, para no ponernos metas imposibles porque así fracasaríamos antes de intentarlo. Yo aprendí amar lo que tengo y agradezco cada paso que doy día a día.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Estudie Mkt y me recibí en el 99, y siempre entendí que la publicidad y la comercialización es el medio para poder lograr que sea exitoso. Hice cursos de marketing digital, estoy en mercado libre, instagram, Facebook, realizo pautas publicitarias en revistas locales, participo en campañas de beneficencia, realizo campañas en forma diaria y ese es el secreto de mi éxito, todos los días comunico lo que hago y lo que vamos implementando en mi Atelier. Sin comunicación no hay negocio que crezca, lo importante es ser auténtico y demostrar con hechos lo que hacemos.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto : servicios corporativos - organización de guardarropas - asesoramiento para eventos // Tel: 15-2298-3895 // Arrecifes 406,Castelar // Mail: asesora.marina.guacci@gmail.com