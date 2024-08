Maru Jota: La Artista Argentina que Conquista el Mundo con su Ritmo Inigualable

CREDITO CARAS

Desde la otra orilla del Atlántico, una voz argentina está resonando con fuerza en tierras británicas. Maru Jota, la cantante y compositora que fusiona ritmos latinos, jazz y reggae, ha cruzado fronteras para llevar su música a nuevos horizontes.

Con su reciente álbum Nuevos Aires , no sólo ha capturado la atención del público, sino también el reconocimiento de la prestigiosa revista Rolling Stone Argentina, que la destaca en la sección de artistas emergentes.

La revista no escatimó en elogios: “con su mix de pop latino, jazz y reggae, se emparenta estilísticamente con colegas tan talentosas y viajadas como Julieta Venegas y Sol Pereyra” Rolling Stone (Agosto 2024). Y es que Maru Jota no es sólo una promesa, sino una realidad en ascenso que no deja de sorprender con cada nueva producción.

El éxito de Maru no se detiene allí. Su música ha captado la atención de la reconocida discográfica Putumayo World Music , que incluyó su tema "Baila Sola" en el compilado Reggae Routes . En tan solo una semana, la canción acumuló más de 30.000 transmisiones, consolidando su presencia en la escena global. Esta visibilidad la llevó a ser seleccionada para el próximo álbum de Putumayo: Kids World Playground , un lanzamiento orientado a toda la familia, que saldrá el 20 de septiembre.

Además, su single " Me Encontré ”, una introspectiva oda a la conexión personal y la naturaleza, formará parte del álbum digital Global Party de Putumayo World Music , disponible a partir del 13 de septiembre. Esta canción, extraída de Nuevos Aires, es un reflejo perfecto de la esencia de Maru Jota: una artista que invita a la audiencia a un viaje de autodescubrimiento y celebración de la vida.

Con raíces argentinas, danesas y salvadoreñas, Maru ha capturado el corazón de más de 12.000 oyentes mensuales en Spotify. Próximamente, se presentará en el icónico Servant Jazz Quarters de Londres el 11 de septiembre, donde compartirá las vibrantes melodías de su nuevo disco.

Si aún no has escuchado a Maru Jota, sumérgete en su mundo musical. Su álbum Nuevos Aires está disponible en todas las plataformas de streaming. Seguila en Instagram ( @marujotamusica ), YouTube: ( Maru Jota ) y Tik Tok ( @marujotamusica ) para no perderte ninguna de sus novedades. ¡Descubrí por qué Maru Jota es la nueva voz argentina que está conquistando al mundo!