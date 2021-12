Mica Vocé: Diseños exclusivos al servicio del público

CREDITO CARAS

¿Cómo iniciaste tu proyecto?

Vocé, mi emprendimiento, nació en Córdoba Capital en plena pandemia. Me permitió concretar un sueño que desde pequeña añoré tener, mi propia marca de diseño y moda.

Vivi, mi mamá, mi socia ficticia, cómo le digo yo, trabaja a mi lado solo por amor para ayudarme.

¿Qué productos ofrecen al público?



Con mi mamá diseñamos y confeccionamos a mano nuestros artículos de cuero legítimo argentino y con materias primas exquisitamente seleccionadas, lo que hace que nuestros productos sean exclusivos, simples, clásicos y que marcan un estilo.



No quiero dejar de contarles que empecé con 5 metros de cuero, que mis padres me regalaron. La trincheta que me acompañó toda mi carrera y mi maquinita azul remachadora que compré con los pocos ahorros que tenía.

Mi primer diseño fue una mochila, llena de tachas y toda mi ilusión. Al subirla a las redes la vendí al instante y me motivó a hacer grandes cantidades de productos, hasta necesitar una costurera externa que me ayudara. Y el equipo se agrandó.

Actualmente al entrar a nuestro taller nos miramos con mi mamá y no podemos creer, cómo crecí. Es esa emoción, la que me incentiva todos los días a seguir creando para mis queridos clientes que me permiten hacer de esto, mi medio de vida.



Lo fundamental para nosotras es divertirnos trabajando y satisfacer al cliente en un marco de energía positiva y productos de calidad.

¿Qué objetivos tienen de cara al futuro?



En la actualidad comercializamos a lo largo de nuestro país por redes sociales y nos proyectamos a futuro expandirnos, cruzando la frontera.

La línea vestimenta será mi próximo lanzamiento.



Si quienes hoy me leen, me acompañan, mi camino será más amplio aún.



Mi deseo con estas palabras es inspirar y mostrar que los sueños, con pasión, esfuerzo y dedicación se cumplen.





