Microblading: el arte de transformar cejas y autoestima

Cecilia, ¿qué te llevó a especializarte en microblading y qué es lo que más te apasiona de esta técnica?

Desde pequeña crecí rodeada de belleza y moda gracias a mi mamá, quien es modista y transformaba prendas con sus manos para realzar la belleza de sus clientas. Aunque estudié diseño de modas, sentía que algo me faltaba, que no había encontrado aún lo que realmente me llenara. Al descubrir el microblading, supe de inmediato que eso era lo que había estado buscando. Me fascinó cómo, con detalles precisos en las cejas, se puede realzar la armonía del rostro y devolver a una persona la seguridad en sí misma. Lo que más me apasiona es ver esa transformación sutil pero tan poderosa, que impacta profundamente en la confianza y autoestima de quienes confían en mí.

¿Cuáles son los errores más comunes que las personas cometen al cuidar sus cejas, y cómo pueden evitarlos?

Un error muy común es arrancarse las canas de las cejas, lo cual puede llevar a que ese vello no vuelva a crecer y deje huecos permanentes. En lugar de quitarlas, recomiendo teñirlas para que se integren de forma natural en el resto de la ceja. Así, se mantienen llenas y definidas sin perder densidad.

¿Qué factores consideras al diseñar cejas perfectas y naturales para tus clientes?

Creo que la clave de unas cejas naturales y perfectas está en respetar la forma y el flujo natural del vello de mis clientas. A partir de eso, tomo en cuenta su rostro y su estilo para diseñar algo único, equilibrado y que resalte su belleza natural. Cada diseño es personalizado, lo que garantiza un resultado exclusivo para cada persona.

En tu experiencia, ¿cómo puede el microblading influir en la autoestima y la confianza de una persona?

El microblading tiene un impacto muy positivo en la autoestima porque permite que las personas se sientan cómodas y seguras con su apariencia, sin preocuparse por dibujar sus cejas cada día. He visto cómo un cambio tan sencillo puede devolverle la sonrisa y la seguridad a alguien, y eso es, sin duda, lo más gratificante de esta profesión.

¿Cómo te mantienes al tanto de las últimas tendencias y técnicas en microblading y diseño de cejas?

Me mantengo al tanto de las últimas tendencias y técnicas de microblading y diseño de cejas a través de capacitaciones constantes y cursos con expertos en la industria. Este mes, estoy viajando a Buenos Aires para aprender las técnicas más innovadoras con uno de los referentes de la micropigmentación de Brasil. Para mí, es fundamental seguir perfeccionándome y poder ofrecerles a mis clientas lo mejor y más actualizado en este arte.

¿Qué tres consejos darías a quienes están considerando hacerse microblading por primera vez?

Mis tres consejos serían: primero, asegurarse de elegir a un profesional certificado y con experiencia; segundo, seguir al pie de la letra las indicaciones para el cuidado posterior, ya que el éxito de la técnica depende mucho de esto; y tercero, ser claros en la consulta inicial sobre el estilo de cejas que desean, ya que el diseño se puede personalizar totalmente para lograr el look deseado.



Instagram: @cecirueda.microblading.tucuman

Whatsapp: 3815644404