Milan Boutique, el valor de la confección artesanal y detallista al servicio de la moda

CREDITO CARAS

¿Cómo empezaste con tu marca?

Milan Boutique nació en un momento de mi vida donde me encontré en un punto de inflexión en mi trabajo tradicional, en el Poder Judicial. Estaba totalmente desconectada y sin motivación hasta que me animé a dar ese paso y , a pesar de los miedos, decidí apostar y emprender, buscar esa independencia que sentía que me caracterizó siempre, marcada por el entusiasmo y necesidad de encontrar un espacio donde pudiera unir mi vocación y servicio. Fue un desafío enorme pero también la decisión más transformadora que tomé, donde sigo aprendiendo en el camino, sobre gestión, ventas, liderazgo pero por sobre todo reconectarme con lo que me apasiona, con mi yo. Desde los primeros pasos, supe que lo más importante era generar confianza y estar presente en cada detalle.

¿Qué productos desarrollan?

Brindamos servicios de marroquinería: todo lo relacionado con el cuero, de la mano de los artesanos más detallistas y originales. Y, además, en combinación con otros accesorios de marcas exclusivas para que cada mujer pueda encontrar el complemento perfecto para cada outfit.

¿Cuál es tu apuesta con Milan Boutique?

A mediano plazo me proyecto expandiendo mi local y posicionando mi espacio como una referencia en marroquinería artesanal argentina, seleccionando multi marcas creadas por emprendedores y artesanos que trabajan con materiales nobles como cuero, siendo yo la conexión con el público que elige y valora la calidad y diseño. Además estoy trabajando en varias aristas, como comenzar un curso de asesora de imagen y ampliar mi equipo de trabajo, encontrando personas con mis mismos valores para integrar nuevas herramientas digitales que me genere más presencia online y, de esa forma, que mis productos puedan llegar a más personas en todo el país y darle más visibilidad al trabajo de quienes están en el detalle de cada pieza.

¿Qué los diferencia?

Lo que diferencia a Milan Boutique es la curaduría… no vendo por vender, sino que elijo cuidadosamente a cada emprendedor y marca que tengo en el local, construyendo un vínculo con las personas. Me enfoco en ofrecer productos originales y de calidad, no masivos, que transmiten autenticidad y conecten con quienes valoran a los artesanos argentinos. Además no busco solo un resultado, mi local es un espacio donde cada cliente recibe atención y asesoramiento personalizado, y considerando la necesidad de la ocasión es la elección de la pieza que se realiza.

¿Hay algo que te gustaría modificar?

La verdad es que desde el principio tuve muy claro el concepto del negocio: qué tipo de productos quería vender, qué marcas me representan, cómo quería que fuera la experiencia en mi local y lo que quería transmitir. Pero si volviera a empezar, le daría más importancia desde el comienzo a la parte digital: armar una tienda online sólida, pensar en estrategias de redes más conscientes para poder expandir las marcas de artesanos en todo el país. En ese momento prioricé lo presencial, que era lo que dominaba, o así lo creía, pero hoy entiendo que ambos van de la mano y que la parte online después de la pandemia ganó fuerza, siendo la clave para llegar más lejos y poder crecer. Igual cada paso fue parte del camino y proceso de aprender y estoy orgullosa de haber construido algo auténtico que me caracteriza, fiel a mi estilo y sigue evolucionando conmigo.

Datos de contacto:

INSTEGRAM: @milan_carteras

FACEBOOK: Milan Carteras

TELEFONO: 2657-351938

CIUDAD: Villa Mercedes (San Luis)

DIRECCIÓN: Balcarce 558