Los rumores de Adrián Suar y Rocío Robles comenzaron a surgir hace unos días, cuando muchos aseguraban haberlos vistos juntos en eventos íntimos o salidas románticas. Sin embargo, el productor decidió negar todo el LAM, y expuso que si encontraba pareja lo iba a contar. Solo tuvieron que pasar unos pocos minutos, cuando Yanina Latorre reveló que había estado hablando con la periodista, y que ella misma fue la que le confirmó el romance. Sin dudarlo, leyó lo que ella le había contestado sobre Suar.

Adrián Suar, Rocío Robles

¡Romance confirmado! Rocío Robles y Adrián Suar están saliendo

El romance de Adrián Suar y Rocío Robles dejó mucho de qué hablar, cuando ninguno de los dos se había pronunciado frente a los medios de comunicación. Finalmente, el martes 17 de junio, el productor estaba disfrutando del estreno de Rocky, la obra de Nico Vázquez, mientras que la periodista había terminado su trabajo en la televisión. Ante esta posibilidad, varios profesionales se acercaron a él, pero recibieron una contundente negación. Por el lado de Yanina Latorre, la historia fue otra.

“Nos conocemos. La quiero mucho, divina. Gran persona, gran periodista deportiva. Inteligente. Estoy soltero. Mi corazón está bien, late, pero no estoy de novio. El día que lo esté, le aseguro que lo voy a decir”, expresó Adrián Suar frente a varios medios, alejándose de los rumores que lo rodeaban. Esto parecía que había sido el final, pero en LAM, cuando regresaron al estudio, Latorre contó que había estado manteniendo conversación con Robles, y que fue ella la que le confirmó el romance.

Según expresó, estaban "saliendo", y no expresó nada de un noviazgo. Los rumores decían que hacía al menos un año estaban así, y la conductora de SQP aseguró que había notado a su colega enamorada. De esta manera, leyó el mensaje que ella le envió: "Lo quiero un montón. Es muy amoroso y muy buena persona conmigo. No estamos de novios, estamos saliendo. Pregúntenle a él, a mi esta situación me estresa bastante".

La noticia se volvió tendencia en las redes sociales, y muchos usuarios dieron su opinión al respecto. Mientras algunos estaban contentos por la pareja, a otros les pareció extraña la forma que tuvieron de encarar su relación. Tras este momento, ninguno de los dos protagonistas se pronunció en algún otro espacio, y el silencio volvió a mantenerse. Adrián Suar disfrutó de la obra de su amigo, mientras que Rocío Robles siguió con su trabajo de influencer de moda, además del de periodista deportiva.

