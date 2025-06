Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero son unas mini influencias de la moda. Tanto Indiana Cubero como su hermana Sienna buscan las prendas trendy pero comfy para marcar los mejores looks en cada evento al que son invitadas. Sus papás no dudan en mostrarles el mundo, lugares turísticos y exclusivas fiestas para que conozcan un poco de lo que ellos viven todos los días. Por eso, el martes 17 de junio, Fabián y su pareja, Mica Viciconte, las llevaron a disfrutar de la noche porteña, y las jóvenes se volvieron tendencia por sus increíbles atuendos.

Trendy y cancheros, los looks de Indiana y Sienna Cubero para la noche porteña

Indiana Cubero y Sienna Cubero aprendieron de su mamá, Nicole Neumann, y se volvieron de las jóvenes influencias en la moda más importante. Durante sus viajes al exterior o en exclusivos eventos, las adolescentes muestran su amor por lo fashionista y no dudan en dar cátedra sobre los mejores looks para estar cómoda y en tendencia. Es por eso que se volvieron de las teens más observadas por las redes sociales, y siguen haciendo crecer su carrera con diversos trabajos.

Sin embargo, el martes 17 de junio, decidieron ir a disfrutar de la noche porteña junto a su papá, Fabián Cubero, y a su pareja, Mica Viciconte. Su familia llevó a las dos jóvenes al exclusivo estreno de Rocky, la obra protagonizada por Nicolás Vázquez. Junto a otras celebridades e influencias, ellos disfrutaron en las gradas y no dudaron en compartir los mejores videos y fotos en sus redes sociales. En este contexto, las dos adolescentes subieron una fotografía juntas, y generaron tendencia al demostrar los increíbles looks que lucieron.

Indiana y Sienna coincidieron, nuevamente, con el jean wide leg tendencia de la temporada, que se caracteriza por marcar la cintura y cadera, pero tener una caída holgada y cómoda para todas las actividades. Sin embargo, la menor prefirió ir por una remera ajustada blanca y una campera canchera gris, con una tela estilo polar. Por su parte, la mayor optó por un look más elegante, y lució un corset total black de encaje que lo combinó con tapado, estilo blazer, de cuero, marcando la noche con los tonos oscuros.

Los seguidores de ambas no tardaron en destacar el look y cómo cada una mostró su estilo personal, en una noche porteña. Según compartieron en las redes sociales, disfrutaron del espectáculo y pasaron una gran salida en familia. Indiana y Sienna Cubero no solo subieron contenido del mismo, sino que volvieron a demostrar su pasión por el fashionismo, siguiendo un camino que comenzó su mamá, Nicole Neumann, y que no duda en compartir con sus hijas.

