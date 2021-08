MIVE: productos naturales que te vinculan con la naturaleza y mejoran tu salud

MIVE es una marca de cosmética natural creada por Verónica Lair, una emprendedora nacional que desde muy pequeña tuvo afición por los aromas de la naturaleza y que decidió utilizarlos para crear productos que cuiden la piel y la salud. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más acerca de su espacio.

“Esta pasión tiene origen desde muy niña cuando llegaba a la casa de mi abuela y me encontraba con esos aromas tan particulares, que me quedaron grabados durante toda la vida. De alguna forma, estos recuerdos derivaron en mi necesidad permanente de estar atenta a los perfumes y a todas esas fragancias que hoy traslado a la cosmética natural que produzco”, destaca la fundadora de MIVE.

En busca de conservar una magia milenaria, la fundadora del espacio crea sus productos a través de plantas que cuentan con propiedades curativas y que son benéficas y nutritivas para nuestro cuerpo, a pesar de que no todas tengan aromas.

“Todo se logra a partir de una planta que, luego de un proceso cuidado y totalmente natural, puede regenera tu piel o hacerte sentir mejor frente a una alergia o diversas problemáticas de la piel”, afirma Verónica.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Actualmente, los productos convencionales que se encuentran para “hidratarte la piel” poseen una serie de elementos químicos conservantes. Nosotros en cambio, para lograr el mismo resultado, lo hacemos con vitamina “E”.

Cada vez, se advierte más el cambio cultural en nuestra sociedad en lo que respecta a la conservación y cuidado de todas las especies, no solo en los animales, sino también en las flores por la naturaleza en sí.

Justamente la intención de Mive es brindar no sólo productos que respeten todo ese cambio latente, sino ir más allá; extender de alguna forma la idea de lo natural y embazarlo en un frasquito para que te lo puedas llevar a tu casa (en forma de agua de rosas, aceites o un gel hidratante).

Es decir, cuando filtro una semilla que, finalmente termina transformándose en una crema, siento que lo que hago es justamente ser una suerte de intermediaria, un nexo entre lo natural y la gente que utiliza mis productos.

¿Como se ha reinventado con la pandemia?

Si bien la pandemia nos golpeó a todos de muchas maneras diferentes, pienso que también nos está dejando un cambio radical en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra forma de cuidarnos y de valorar nuestra salud.

La necesidad que tuvimos de quedarnos en casa nos conectó a esa fuerza de vincularnos con nosotros mismos y nos obligó a replantearnos un montón de cosas desde adentro hacia afuera. MIVE busca sumarse a este cambio.

¿Qué experiencia buscas brindarles a tus clientes?

Pretendo acompañar a la gente en su proceso de cambio, terminando de convencer a todos que los productos naturales surten los mismos e incluso mejores efectos que los industrializados.

Hoy, por ejemplo, Mive genera un oleato de lavanda macerado durante horas, se conserva con vitaminas naturales y con una preparación super natural. Mi idea es intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible, para que cada uno entienda que, de la mano de una flor, podés sanar, ponerte bella/bello y sentirte mejor.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

El vínculo con la gente se vuelve sumamente cercano y cotidiano. Me llegan devoluciones diarias a través de nuestras redes en donde me cuentan cómo les fue, los efectos de cada uno de los productos que probaron, qué les está pasando, qué necesitan mejorar y qué cosas les surtieron efectos positivos.

Eso no solo me permite mejorar, entender, conocer a cada una de las personas con las que hablo, sino que me acerca y me lleva a un vínculo mucho más estrecho que el de “cliente/emprendedor”, porque tengo la posibilidad de agregar un plus a cada caso particular.

Creo que lo más lindo es cuando me dicen que están mejor y que realmente les funciona, esto termina de consolidar así esa relación que, de alguna forma, me garantiza que los clientes vuelvan una y otra vez.

Datos de contacto: Verónica Lair - Dueña de MIVE Aromas // Cel.: 1160457463 - IG: @mive.aromas - [email protected]