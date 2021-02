Natalia Muñiz: “No existe lo lindo o lo feo, existe lo único”

Natalia Muñiz es una profesional estética que decidió volver a la ciudad donde creció para reinventarse y comenzar un nuevo desafío profesional. Hoy ella charla con CARAS donde nos cuenta como ha sido este camino hasta la actualidad. “Después de muchos años de formación y trabajo en Buenos Aires, decidí volver a mi ciudad, Santa Rosa. Es muy interesante ver todo lo que podemos hacer y lograr cuando nos proponemos un cambio de vida. Recuerdo que empecé con una cajita de ácido hialurónico (¡sólo una!), y ahora vamos implementando cada vez más métodos y alternativas”, destaca Natalia.

En la actualidad y luego de la pandemia, en la estética siguen creciendo a cada paso, soñando y trabajando por tener su propio espacio, donde Natalia pueda desarrollar su pasión.

¿Qué servicios tenes a disposición? ¿A qué público apuntan?

Ofrecemos diversos servicios. Considero que la aparatología debe ir acompañada siempre de algún procedimiento médico para que el resultado perdure en el tiempo. Debemos entender que la Medicina Estética es efectiva siempre que vaya acompañada de una vida saludable, esa es la base del éxito.

Intento reafirmarme en ese concepto para que la estética sea salud, es el verdadero cambio, incorporar nuevos hábitos y que encuentren en mi consultorio todas las herramientas para lograrlo: apoyo psicológico, nutricional y orientación física, que son pilares fundamentales.

El público es diverso, edades y sexos, la salud y la belleza es tendencia para todos y todas.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Creo que lo interesante y desafiante en la medicina estética es poder recuperar lo que el tiempo hizo en nosotros. Mi objetivo es lograr rostros reales, no estereotipos plásticos ni iguales. Reivindico que esta profesión es un arte individual y propio de cada paciente.

Hoy lo que más me refieren es que no quieren que se note, que no quieren quedar “infladas” y a eso apunto: a un rostro fresco y natural. El envejecimiento es natural y debemos aceptarlo, solo ayudamos a que sea de manera saludable.

¿Qué tipo de vínculo que se genera con el paciente?

La medicina se originó de manera paternalista, donde los profesionales literalmente decidían por el paciente. Por suerte el paradigma cambió y el vínculo que mantenemos con los pacientes es basado en la confianza y en la escucha. Siento que esta relación es la que garantiza tener un buen objetivo. Aceptamos y consensuamos qué hacer para lograr el mejor resultado posible.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Sin duda es cuando la satisfacción es compartida. Es invalorable ver un paciente llorar de emoción cuando realizo un tratamiento, verlos felices al saber que la confianza que han depositado en mí tiene una respuesta que los regocija.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

La mejor enseñanza para nosotros los médicos, es aprender a escuchar al paciente y entender que todas las personas son diferentes con necesidades y objetivos diferentes. No existe lo lindo o lo feo, existe lo único. Debemos lograr entre los dos el complemento ideal para un tratamiento tenga un resultado satisfactorio.

¿Cómo se proyecta? ¿qué es lo que viene a futuro?

Intento dar todo lo mejor de mí en el día a día y el futuro se arma solo. Eso es lo bueno de reinventarse en cada nuevo obstáculo, el no tener todo estructuralmente planeado. Una estructura puede derrumbarse, sin embargo, generando bases fuertes con el día a día, el futuro ya promete.

Datos de contacto : IG Y FB: /dranataliamuniz - Teléfono: 1121806086 - Dirección: Pedro Luro 144, Santa Rosa, La Pampa.